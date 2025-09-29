Modersmålslärare arabiska
2025-09-29
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Vid Arlandagymnasiet studerar ungefär 1200 elever. Vi har 11 gymnasieutbildningar, både nationella och specialutformade, och kan därför erbjuda flera olika utbildningsvägar och individuella valmöjligheter.
Våra årliga utvärderingar visar att elever och personal trivs mycket bra på vår skola. Duktiga lärare och gymnasiets ljusa och luftiga lokaler är bidragande orsaker till detta. Och inte minst det goda klimatet som råder elever emellan.
Skolan är uppdelad i olika skolenheter varav yrkesprogrammen utgör en enhet.
Undervisa elever i modersmål arabiska både mot årskurs 7-9 samt gymnasiet. Stötta elever med studiehandledning på arabiska samt vara behjälplig vid kartläggning av nyanlända elever.Kvalifikationer
Nu söker vi på Arlandagymnasiet en behörig modersmålslärare i arabiska. Vi söker dig med mångårig erfarenhet av att undervisa i modersmål både på grundskolenivå samt gymnasienivå. Det är viktigt att du är trygg i din roll och bra på att skapa goda relationer både till elever samt övrig personal. Har du erfarenhet av studiehandledning på gymnasienivå så är det en merit. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att hjälpa till med kartläggning av nyanlända elever. Du behöver vara samarbetsvillig och lösningsfokuserad.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280302". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225) Arbetsplats
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Kontakt
Biträdande rektor
Magdalena Rosén magdalena.rosen@arlandagymnasiet.se 073-666 33 03 Jobbnummer
9529989