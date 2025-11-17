Modellassistent / Product Development Assistant (praktik + provanställning)
Newhouse söker Modellassistent / Product Development Assistant (praktik + provanställning + tillsvidare)
Brinner du för mode, kvalitet och passform? Vill du vara en central del av design- och produktutvecklingsprocessen på ett företag där hantverk, detaljer och långsiktighet står i fokus? Då kan du vara den vi söker till vårt team i Borås.
Om rollen
Som Modellassistent på Newhouse arbetar du nära vår Designer, Teknisk Designer och Inköpare/Produktionschef. Du blir navet i modellavdelningen - den som får detaljerna att stämma och flödet att fungera hela vägen från första skiss till färdigt prov.
Du kommer att:
• stötta det kreativa och tekniska arbetet,
• ta ansvar för provhantering, avmätning och uppföljning,
• kommunicera med leverantörer,
• bidra till att våra produkter håller den höga kvalitet som kännetecknar Newhouse.
Du får en tydlig introduktion till våra produkter, system och arbetssätt och vi säkerställer att du får stöd för att växa in i rollen. Rollen ger stora möjligheter att utvecklas - både tekniskt och operativt. När du växer i rollen kan du få utökat ansvar inom produktutveckling och/eller projektledning. På sikt finns det även möjlighet att utvecklas mot en mer koordinerande roll i delar av kollektions- och produktionsflödet.
Du rapporterar till ansvarig chef för produktavdelningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Delta vid avprovningar och produktutvecklingsmöten tillsammans med Designer och Teknisk Designer. Du ansvarar för anteckningar, sammanställning av kommentarer och kommunikation till leverantörer.
• Utföra avmätning, provkommentarer och kvalitetskontroll vid inleverans.
• Följa upp och bevaka prov- och produktionsplaner (proto, PP-prov, fotoprover, skeppningsprover).
• Genomföra och dokumentera tester samt rapportera eventuella avvikelser.
• Stötta teknisk designer med provbevakning och leverantörsdialog.
• Stötta inköpare/produktionschef i uppföljning av produktion, leveranser och tidsplaner samt tekniska underlag vid sourcing av nya leverantörer.
• Administrera och strukturera Newhouse material- och certifikatsbank samt stötta marknad- och försäljningsavdelning avseende certifikat och dokumentation.
• Bidra till att upprätthålla en hög nivå i våra måttlistor, passformer och tekniska specifikationer.
• Säkerställa ordning och struktur i provrummet, provarkiv och dokumentation.
Du passar i rollen om du:
• Har minst 2 års erfarenhet från:
teknisk design, och/eller
direktris/tekniker, och/eller
design/designassistent, och/eller
inköp/inköpsassistent inom mode eller textil.
• Har ett genuint modeintresse och förståelse för kvalitet och passform.
• Är van att arbeta med:
provhantering,
avmätning,
leverantörskommunikation.
• Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
• Är positiv och glad och har en can-do-attityd.
• Trivs i en roll där du samarbetar nära flera funktioner.
• Är en teamspelare
• Kommunicerar väl på svenska och engelska - både i tal och skrift.
• Har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel.
• Har erfarenhet av Illustrator.
Meriterande kunskaper:
• Business Central (BC) affärssystem eller andra relevanta PDM-system
• CLO 3D
• Photoshop
• Lectra Modaris + DiaminoPubliceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Placering: Newhouse huvudkontor, Borås
Omfattning: Heltid
Upplägg: 3 månaders praktik -> 3 månaders provanställning -> Mål tillsvidareanställning
Start: Enligt överenskommelse, gärna i januari 2026.
Om Newhouse
Newhouse är ett svenskt premiumvarumärke inom mode, grundat 1986. Vi designar och producerar klassiska och tidlösa plagg av högsta kvalitet för kvinnor. Vi arbetar med ledande leverantörer i Europa, Indien och Kina och säljer genom egna butiker, e-handel och utvalda återförsäljare i Norden och Europa.
På vårt huvudkontor i Borås arbetar ett tight, engagerat och prestigelöst team som brinner för hantverk, kvalitet och långsiktighet.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 28 november 2025 (urval sker löpande). Skicka CV och personligt brev till: career@newhouse.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
