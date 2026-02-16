Modell- och systemutvecklare inom luftmiljö
2026-02-16
På SMHI bygger vi tekniska lösningar som hjälper samhället att förstå och förbättra luftmiljön. Hos oss får du kombinera modern mjukvaruutveckling med vetenskapliga modeller och data.
Vi söker nu en modell- och/eller systemutvecklare med intresse för luftmiljö och atmosfärskemi.
Om oss - Luftmiljö på SMHI
Inom SMHIs verksamhetsområde Luftmiljö utvecklar vi system och modeller för utvärdering och övervakning av luftmiljön i Sverige och globalt. Våra lösningar används bland annat för att:
• följa upp och analysera luftkvaliteten i våra städer
• ta fram Sveriges officiella utsläppsstatistik
• bidra till beredskap och beslutsstöd vid exempelvis kärnkraftsolyckor
Vi arbetar med uppdrag åt myndigheter och andra aktörer och deltar i projekt med målet att förbättra miljö och hälsa.
Om tjänsten
Hos oss blir du en del av ett tvärdisciplinärt team där du arbetar nära både forskare och verksamhetsexperter. Din roll är att utveckla och förvalta tekniska lösningar - från dataflöden och modellkörningar till analys, optimering och visualisering.
Tyngdpunkten i arbetet ligger på programmering och teknisk utveckling, ofta i miljöer där stora datamängder, beräkningstunga processer och krav på tillförlitlighet ställer höga krav på kodens kvalitet och prestanda.
I arbetet ingår även samarbete i tekniska projekt med både interna och externa parter. Vid behov bidrar du med teknisk dokumentation och underlag, samt kommunicerar tekniska lösningar i olika sammanhang, exempelvis inom nätverk eller internationella samarbeten.
Vi arbetar i en Linuxbaserad miljö, med Python som huvudsakligt språk och PostgreSQL som databas. För användarnära delar förekommer även webbutveckling.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik, vetenskap och samhällsnytta - gärna i komplexa miljöer där du får tänka både analytiskt och kreativt.
För tjänsten behöver du ha:
• akademisk examen inom teknik eller naturvetenskap, alternativt motsvarande kompetens som SMHI bedömer som likvärdig
• några års arbetslivserfarenhet av programmering, gärna Python
• mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Meriterande är kunskap och/eller erfarenhet av:
• programmering i flera språk samt erfarenhet av versionshantering, Linux och databaser
• visualisering av data, till exempel webbkartor och GIS
• teknisk projektledning
• kompetens inom luftmiljö
Som person är du en god kommunikatör - både muntligt och skriftligt. Rollen innebär arbete i flera parallella projekt, vilket ställer krav på god analys- och problemlösningsförmåga samt förmåga att prioritera.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Placeringsort: Placering är på SMHIs kontor i Norrköping. Din huvudsakliga arbetsplats är på kontoret, men det finns även möjlighet att arbeta hemifrån när verksamheten tillåter.
Resor: Resor förekommer i begränsad omfattning.
Sista dag att ansöka är Onsdag 18 mars 2026
Läs mer om SMHI som arbetsplats och om vårt erbjudande här.
SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.
SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Anställningen kan komma att innebära placering i säkerhetsklass. Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är i så fall förutsättningar för anställning och kan innebära krav på svenskt medborgarskap.
