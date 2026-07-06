Mobilapputvecklare
Kriminalvården / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-07-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Mjölby
, Kumla
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Är du en passionerad mobilapputvecklare som vill bidra till samhällsnyttan? Vill du vara en del av vår digitaliseringsresa och forma framtidens mobilappslösningar inom Kriminalvården? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Sektionen för Transport och elektronisk övervakning har en viktig roll i Kriminalvårdens digitaliseringsstrategi för att verksamheten ska nå sina mål. Vi befinner oss i en spännande fas av digitalisering med fokus på mobila applikationer, och vi söker nu dig som vill vara med och påverka denna utveckling.
Du kommer att ingå i ett team med ett härligt samarbete och där vi stöttar varandra och ser till att lyckas tillsammans. Det ständiga lärandet är en viktig del i framgångarna och det kommer finnas tid att sätta sig in i arbetssätt och metoder som vi använder inom området mobilitet.
I rollen som mobilapputvecklare hos oss kommer du att:
• Utveckla och underhålla mobila applikationer i både cross-platform och native, beroende på specifika behov och krav.
• Arbeta tillsammans med andra utvecklare, arkitekter, kravställare, UX-designers och andra intressenter inom Kriminalvården.
• Vara en del av vår digitaliseringsresa och bidra till att förbättra hur Kriminalvården arbetar med mobilappar.Kvalifikationer
Vi söker dig med specialistkunskap och en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Du är uthållig i ditt arbete och besitter den flexibilitet som krävs för att hantera varierande arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid din samarbetsförmåga, då vi tror på att vi når bästa resultat genom att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom IT, exempelvis dataingenjör eller systemvetenskap inom relevant område liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Flerårig erfarenhet av systemutveckling i exempelvis C#/.NET
• Flerårig erfarenhet av utveckling av mobilappar
• Erfarenhet av Git och CI/CD-flöden
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
• Erfarenhet av .NET MAUI eller Xamarin
• Erfarenhet av Native iOS och/eller Android
• Erfarenhet av Flutter eller React Native
• Erfarenhet av Azure Dev Ops
• Erfarenhet av Autentisering, certifikatbaserade lösningar eller säkerhetsrelaterade mobilflöden
• Erfarenhet av arbete inom säkerhetskritiska eller verksamhetsnära system
• Erfarenhet av MDM-lösningar (Mobile Device Management) och enterprise-distribution av mobila applikationer
• Kunskap om mobila plattformar, inklusive livscykler, offline-funktioner och distribution
Vill du vara med och utveckla mobilapplikationer som gör verklig skillnad i samhället? Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
OBS! Klicka på denna länk för att söka tjänsten:https://kriminalvarden.varbi.com/se/what:job/jobID:948460/Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Fredriksbergsgatan 16 (visa karta
)
212 11 MALMÖ Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för IT A/H/F och transport Kontakt
Olof Carlstein (SEKO) Olof.Carlstein@Kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
9992903