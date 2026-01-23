Mobilapputvecklare
Kriminalvården, IT-avdelningen / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-01-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, IT-avdelningen i Norrköping
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Enheten ansvarar för övergripande styrning, planering och uppföljning av enhetens ansvarsområden som är kopplade till objekten Verkställighet, Frigivningsförberedelser och Transport.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Är du en passionerad mobilapputvecklare som vill bidra till samhällsnyttan? Vill du vara en del av vår digitaliseringsresa och forma framtidens mobilappslösningar inom Kriminalvården? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Sektionen för Transport och elektronisk övervakning har en viktig roll i Kriminalvårdens digitaliseringsstrategi för att verksamheten ska nå sina mål. Vi befinner oss i en spännande fas av digitalisering med fokus på mobila applikationer, och vi söker nu dig som vill vara med och påverka denna utveckling.
Du kommer att ingå i ett team med ett härligt samarbete och där vi stöttar varandra och ser till att lyckas tillsammans. Det ständiga lärandet är en viktig del i framgångarna och det kommer finnas tid att sätta sig in i arbetssätt och metoder som vi använder inom området mobilitet.
I rollen som mobilapputvecklare hos oss kommer du att:
• Utveckla och underhålla mobila applikationer med .NET MAUI som vårt primära ramverk men även andra ramverk, både cross-platform och native, beroende på specifika behov och krav.
• Arbeta tillsammans med andra utvecklare, arkitekter, kravställare, UX-designers och andra intressenter inom Kriminalvården.
• Vara en del av vår digitaliseringsresa och bidra till att förbättra hur Kriminalvården arbetar med mobilappar.
Vi söker dig som är nyfiken och gillar att lära dig nya saker och älskar att samarbeta med kollegor. För att trivas tror vi på att du gillar att jobba på plats på kontoret men också hemifrån. Du har heller inga problem med att ta hjälp för att komma framåt med en uppgift men också att du gärna hjälper andra för att komma framåt. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för att du ska trivas och utvecklas i din roll.
Vill du vara med och utveckla mobilapplikationer som gör verklig skillnad i samhället? Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att höra från dig!Kvalifikationer
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som gärna tänker utanför boxen för att finna kreativa lösningar. Du har lätt för att samarbeta med andra och har ett flexibelt förhållningssätt. Samtidigt är du uthållig i ditt arbete och delar gärna med dig av din specialistkunskap till dina kollegor.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vi söker dig som har:
* En eftergymnasial utbildning inom IT, exempelvis dataingenjör eller systemvetenskap inom relevant område - alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet som kriminalvården bedömer relevant
* Flerårig arbetslivserfarenhet av systemutveckling inom C# .NET
* Arbetslivserfarenhet av att utveckla mobilapplikationer med .NET MAUI, alternativt native iOS eller Android
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* God kunskap inom .NET MAUI eller Xamarin
* Goda kunskaper i Git
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av iOS och/eller Android
* Erfarenhet av Flutter eller React Native
* Erfarenhet av Azure Devops och CI/CD
* Arbetslivserfarenhet av att arbeta med säkerhetskritiska eller verksamhetsnära system
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, IT-avdelningen Kontakt
Sektionschef
Johan Lembke 0765-290855 Jobbnummer
9700183