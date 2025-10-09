Möbeltapetserare
2025-10-09
Vi stärker upp våran möbeltapetseraravdelning med en heltidstjänst, du blir del av ett team av tre anställda. Tjänsten omfattar tapetsering, sömnad och i viss utsträckning läderarbete. Hos oss så göra man alla moment från planering av arbetet tills stolarna är klara för leverans. Hos oss så tillverkar vi endast mot kund vilket innebär att 4 stolar är vanligt men också 30 stolar helt beroende på vad kunden har beställt. För att klara av jobbet krävs det att man kan alla moment.
Gemla fabrikers är Sveriges äldsta möbelfabrik grundat 1861,I Diö, mellan Älmhult och Ljungby, Här tillverkas produkter av internationell toppklass designade utav några av Sveriges absolut skickligaste formgivare, såsom Jonas Bohlin, Front, Mats Theselius och många fler.
Produkterna tillverkas av hållbara och naturliga material av högsta kvalitet. Alltid med hög nivå av hantverk och stor omsorg vid varje detalj.
På Gemla tillverkar vi även merparten av Svenskt Tenns stolar.
Allt produceras för hand i vår fabrik i Diö, från planka till färdig möbel. Serierna är relativt små vilket gör arbetsuppgifterna omväxlande. På Gemla är därför ingen dag den andra riktigt lik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: jobb@gemlaab.se
