Moa söker en assistent på 75 %
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2025-08-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AssistansExperten i Norden AB i Västerås
, Surahammar
, Eskilstuna
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stolta medarbetarna i branschen. Visionen för Assistansexperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav.
Vår ambition är inte att bli störst, utan att bli bäst. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna.
Just nu växer vi och vi söker därmed de bästa experterna inom personlig assistans.
Att arbeta som personlig assistent är viktigt och givande på massor av olika sätt, men det kan också vara svårt och krävande. Det kan finnas flera olika utmaningar och annorlunda förutsättningar att ta hänsyn till samtidigt. Det är viktigt att du som assistent är trygg i din yrkesroll och din introduktionsutbildning följs av täta personalmöten och löpande handledning.
Hej,
Letar Du efter ett givande, roligt och varierande arbete som personlig assistent? Ett arbete där Du får vara med och göra skillnad för en annan person? Då har jag kanske uppdraget för Dig.
Jag söker efter en personlig assistent som vill arbeta hemma hos mig i Västerås. Du ska hjälpa till med allt i min vardag, måltider, personlig hygien, fritidsintressen. Du kommer att vara min förlängda arm och tar vid och hjälper till där min funktionsnedsättning sätter gränser. I din roll så ingår även att planera och strukturera upp min vardag tillsammans med mig allt för att jag ska bli så självständig som möjligt.
Jag är en 23 årig tjej som har Autism och intellektuell funktionsnedsättning. Jag har även epilepsi.
Jag bor med min mamma & pappa i en villa strax utanför Västerås. I min familj ingår det även katt & häst. Så Du får inte vara allergisk om Du vill arbeta med mig.
Mina intressen är musik, sjunga, titta på bilder i min Ipad, mysa i soffan, gå till lekparken, bygga med lego och pussel, rida, bada och åka på utflykter.
Du & jag kommer att hänga ihop i vått och torrt, på semestern, till fest och till vardags. Vi kommer att utveckla en nära relation till varandra. Därför är det viktigt att personkemin stämmer och att man trivs ihop.
Teamet runt kunden
Du får ett härligt gäng av kollegor som är en sammansvetsad grupp. I vårt team så sätter vi lojalitet, engagemang, ansvar, delaktighet och glädje som viktiga egenskaper för att passa in i vårt team.
För denna tjänst krävs det att Du:
• Du ser detta uppdrag som långsiktigt
• Du ska vara lugn, trygg, tålmodig och inkännande
• Du ska ha hög ansvarskänsla, vara flexibel
• Du ska vara en pigg och framåt person
• Vi värdesätter högt om du är arbetsvillig och lojal
• Behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift.
• Erfarenhet av autism, epilepsi och utvecklingsförsening är meriterande
• Du ska vara rök & parfym fri
• Du behöver ha bil & körkort för att ta Dig till mig
Personkemi och personlig mognad är meriterande.
Arbetstid / Varaktighet: Tjänsten är på ca 75 % och arbetet är förlagt på varierande tid dag, kväll samt var 3:e helg. Jag har assistans just nu mellan 06:00-20:00 Anställningen är enligt anställningsformen " Så länge assistansuppdraget varar"
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående
Ansök genom att skicka cv och personligt brev.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Jobbnummer
9475205