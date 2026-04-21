ML Engineer
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Kundsöker nu stöd att utveckla och implementera skalbara lösningar för avancerad analys med hjälp av AI.
Du blir en del i ett nystartat team med tvärfunktionella kompetenser med ansvar att utveckla och livscykelhantera AI-tillämpningar för myndigheten, främst med fokus på avancerad analys. I arbetet ingår att implementera en ny analysplattform vilket innebär många kontaktytor inom Tullverket, tex våra enheter inom IT-drift, likväl som externa kontakter.
Du förväntas delta i att vidareutveckla och förfina våra arbetssätt, metoder, riktlinjer och mallar samt vara en lagspelare som bidrar med tidigare erfarenhet inom AI.
Teamet har ett agilt arbetssätt med visuell styrning i form av scrum- och kanbantavlor. Inom kunds förvaltning används ITIL för hantering av incidenter, problem och förändringar och för detta används ett ärendehanteringsverktyg.
Skakrav:
Dokumenterad erfarenhet att implementera samt produktionsätta maskininlärningsmodeller, fem (5) år.
Dokumenterad erfarenhet av hela ML-livscykeln - från datainsamling och utveckling till modellträning, utvärdering och driftsättning, fem (5) år.
Meriterande:
Erfarenhet av MLOps-verktyg och -principer.
Erfarenhet av on-premises implementering och driftsättning av AI-lösningar.
Erfarenhet inom data engineering och hantering av stora datamängder.
Erfarenhet av förvaltningsarbete inom AI
Erfarenhet i säkerhetsfrågor kopplat till AI
Erfarenhet i juridikfrågor kopplat till AI
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
