Mjukvaruutvecklare för test- och verifieringsriggar
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du får en nyckelroll i utvecklingen av test- och verifieringsriggar för avancerade elektronikprodukter. Här arbetar du nära både mjukvara och hårdvara, med fokus på att bygga och förbättra testsystem som säkerställer funktion, prestanda och kvalitet i elektronik och inbyggda system.
Rollen passar dig som gillar att arbeta praktiskt och som vill förstå hur system fungerar i verkligheten, inte bara i kod. Du rör dig naturligt mellan utveckling, integration, felsökning och verifiering i en labbmiljö där tekniken är nära och där du samarbetar med flera discipliner. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera programmering med hands-on arbete i en tekniskt avancerad miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och underhåller mjukvara för test- och mätriggar.
Du integrerar mjukvara med testutrustning och elektronik för att skapa stabila och effektiva testsystem.
Du felsöker och verifierar hårdvara, testsystem och gränssnitt mellan olika delar av lösningen.
Du automatiserar testprocesser och analyserar testresultat för att förbättra kvalitet och effektivitet.
Du samarbetar nära elektronik-, system- och mjukvaruingenjörer i utvecklingsprojekt.
Du bidrar till att utveckla robusta verifieringsmiljöer som stödjer både utveckling och kvalitetssäkring.
KravErfarenhet av mjukvaruutveckling i C++ och/eller Java.
God förståelse för mjukvara som interagerar med hårdvara.
Erfarenhet av testutveckling, automatiserade tester eller verifieringssystem.
Du är bekväm med praktiskt arbete i labbmiljö och med hantering av elektronik och mätutrustning.
God vana av felsökning i komplexa tekniska system.
MeriterandeErfarenhet av RF-teknik och radiokommunikation.
Erfarenhet av mätinstrument som spektrumanalysatorer, signalgeneratorer eller oscilloskop.
Kunskap inom inbyggda system och elektronikdesign.
Erfarenhet av Linux-miljöer och scriptutveckling.
Erfarenhet av CI/CD och testautomatisering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7919355-2055905". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9966475