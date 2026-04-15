Mjukvaruutvecklare
Vill du vara med och skapa ökad frihet för människor med nedsatt funktion?
Decon bildades som ett fristående företag vid årsskiftet 2002. Inriktningen då är den samma som nu, att utveckla och producera kvalitetstillbehör till rullstolar. Enkla att använda såväl för brukare som för vårdare, i olika situationer och miljöer. Vi arbetar ständigt för att hålla en hög kvalitet i våra produkter och kundbemötande. Vi lyssnar ständigt på vad brukarna tycker, detta är grunden i vårt utvecklingsarbete och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta företagets utveckling.
Decon ser ljus på framtiden och har en stark tillväxt. Idag omsätter företaget cirka 200 mkr, har ett 40-tal anställda samt internationella leverantörer och samarbetsparters. För mer information om företaget se: www.decon.se
Nu söker vi en Mjukvaruutvecklare
Vill du vara med och spela en viktig roll i utvecklingen av Decons framtida produktsortiment? Vi söker dig som vill arbeta med produktutveckling inom elektronik och mjukvara. Decon behöver stärka upp sin utvecklingsavdelning och möta den ökade efterfrågan på sina produkter.
Produkterna har ett högt teknikinnehåll och utvecklingen sker i nära samarbete inom teamet, men också tillsammans med användare och leverantörer. I rollen kommer du att arbeta med utveckling och validering av mjukvara som styr elektronisk hårdvara samt säkerställa samspelet mellan olika system. Arbetet omfattar hela utvecklingsprocessen, från tidiga koncept till färdig produkt.
Vi tror att du har programmeringskunskaper i C och/eller Python samt erfarenhet av eller intresse för inbyggda system. Du har troligtvis en utbildningsbakgrund inom elektroteknik, mekatronik, datateknik eller liknande område.
Arbetet bedrivs ofta i projektform och teknisk dokumentation utgör en naturlig del av rollen, för att hantera modeller, versioner och säkerställa spårbarhet. Som produktutvecklare rapporterar du till R&D Manager.
Vi värderar personliga egenskaper högt och sätter stort värde på god samarbets- och kommunikationsförmåga. Då du kommer ha internationella kontaktytor krävs goda kunskaper i engelska.
Vi kan erbjuda en spännande utvecklingsroll i ett framgångsrikt företag som bidrar till att underlätta många människors vardag. Tjänsten är placerad i Hyltebruk.
I denna rekrytering samarbetar Decon med Nilsson & Mossberger. Frågor kring tjänsten besvaras av Carin Mossberger 0701-460 390 och Andreas Nilsson 0701-460 391.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilsson & Mossberger AB
(org.nr 556769-1554)
Södra Ekeryd 119 (visa karta
)
314 91 HYLTEBRUK
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Decon AB
