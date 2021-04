Mjukvaruutvecklare - IKG Group AB - Datajobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos IKG Group AB

IKG Group AB / Datajobb / Linköping2021-04-12UTVALD! Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi vill att det skall märkas, hos oss ska man bli sedd och hörd. Våra kunder skall vända sig till oss för att få de Utvalda. Vi tillhandahåller ingenjörstjänster inom produktutveckling, vår kompetens finns inom teknikområdena Mekanik, Inbyggda system, Elkraft och El/automation. Vi är verksamma med kontor i Göteborg, Jönköping, Linköping, Örebro, Ludvika/Borlänge och Västerås. Företaget startade 1990 och vi är idag ca 100 medarbetare.Nya möjligheter som mjukvaruutvecklare! Vi söker nu en ny kollega till vårt team i Linköping!IKG är ett teknikkonsultföretag som jobbar mot produktutvecklande företag inom flera olika branscher. Vi startade 1990 i Västerås och finns idag på 6 olika orter, Göteborg, Jönköping, Linköping, Örebro, Västerås och Ludvika. Vår vision är att hitta rätt person till rätt uppdrag!2021-04-12Som mjukvaruutvecklare inom inbyggda system kommer du att ha ett spännande arbete och jobba med kunder som är världsledande inom sina områden. Du kommer att ges möjlighet att vara med i hela utvecklingsprojektet, d.v.s. från kravspecifikation till test och produktionssättning. Att jobba tätt ihop med andra kompetensområden som mekanik, hårdvaruutveckling och test/verifiering ingår i arbetsuppgifterna. Som konsulterande ingenjör hos IKG får du jobba i utvecklande och utmanande miljöer där du utformar tekniska lösningar ute hos kund.Vad erbjuds du som konsult på IKG?Coachade ledarskapKollektivavtal (Tjänstepension, sjukersättning, försäkring, föräldraledighetstillägg)Fast månadslön oberoende av uppdragFriskvårdsbidragJobba med både kunder och dess leverantörer inom olika branscherFöretagshälsovårdJobba nära teknikutvecklingMöjlighet till varierade arbetsuppgifter, produkter och systemKunna utveckla dina tekniska kunskaper inom mjukvaruområdetSkapa kontaktnät för din framtida karriärKompetens:Civil- eller Högskoleingenjör inom datateknik/elektroteknik med några års erfarenhet inom produktutvecklingErfarenhet av något/några av följande: C/C++ och/eller C# för inbyggda system, Realtids Operativsystem såsom Linux/ OSE etc, modellbaserad utveckling i ex. Simulink/Rational Rhapsody, kunskaper inom scriptprogrammering med hjälp av Shell, Eclipse eller PhytonGod förståelse av samspelet elektronik, mjukvara och realtidskravDu behärskar svenska och engelska väl i både tal och skriftVarför IKG?Vi värdesätter känslan av samhörighet! Genom en öppen dialog och stöd från din närmsta chef ser vi till att arbetet blir rätt för just dig. Regelbundna träffar och aktiviteter med kollegor gör att du snabbt blir en i teamet. På IKG sätter vi välmående i fokus med hjälp av rätt förmåner, marknadens högsta friskvårdsbidrag och en flexibilitet som skapar möjlighet att kombinera arbete och fritid.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-12Ikg Group AB5686173