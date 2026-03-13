Mjukvarutestare till Husqvarna AB
2026-03-13
Vill du vara med och utveckla framtidens robotgräsklippare? Husqvarna AB söker nu en mjukvarutestare som vill arbeta med den senaste tekniken inom kameror, sensorer och AI.
Arbetsuppgifter som Software Tester
Här blir du en del av en helt ny avdelning som ska arbeta med framtidens teknik i automowers. Teamet driver utvecklingen av autonoma klippare till nästa nivå. Du får arbeta både praktiskt ute i fält och med programmering/testning inne på kontoret. Detta är en perfekt roll för dig som gillar variation och att se direkta resultat av ditt arbete. I rollen får du arbeta nära utvecklingsteamet med att testa och utvärdera Husqvarna AB:s vision-moduler.
Du kommer bland annat att:
• Samla in och analysera videodata för att träna och validera AI-moduler
• Testa och utvärdera nya kameror, sensorer och linser i verkliga miljöer
• Utveckla och köra automatiserade tester
• Dokumentera och rapportera avvikelser, samt samarbeta med utvecklare för att prioritera rätt åtgärder
• Resa inom Sverige och utomlands för att samla in data i specifika miljöer
Vi söker dig som har:
• 1-3 års erfarenhet av testning eller liknande roller
• Kunskap i Python och testautomation
• Högskoleutbildning inom relevant område (t.ex. datateknik, elektronik, mekatronik)
• Behärskar svenska & engelska i tal & skrift
• B-körkort
För att trivas i rollen som mjukvarutestare på Husqvarna AB tror vi att du är:
• Nyfiken och initiativtagande - gillar att själv hitta lösningar på problem
• Samarbetsinriktad - du gillar att arbeta i team och bidra till gemensamma mål
• Flexibel - du trivs i en varierad roll där du ibland jobbar i labbet och ibland utomhus i alla väder
Du erbjuds:
• Möjlighet att arbeta med banbrytande teknik inom AI, vision och automation
• Ett internationellt arbetsklimat med resor och samarbeten globalt
• Stora utvecklingsmöjligheter inom Husqvarna-koncernen
Om Husqvarna AB
Husqvarna AB är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är de världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor.
Husqvarna har en oerhört stark innovationsfilosofi och de efterlever sin företagskultur genom att fokusera på individer, hållbarhet & mångfald.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
For denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Husqvarna AB.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Huskvarna
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52224_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
561 01 HUSKVARNA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com
9797547