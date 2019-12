Mjukvaruprovare Klimatsystem - Etteplan Sweden AB - Elektronikjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Etteplan Sweden AB

Etteplan Sweden AB / Elektronikjobb / Göteborg2019-12-23ArbetsbeskrivningVi söker nu en utvecklingsingenjör inom algoritmprovning och klimatutveckling till vårt in-house team. Du kommer att jobba med provning av mjukvarumodeller för att ta fram det mest driftsäkra och energieffektiva klimatsystemet. Du kommer att styra arbetet mot mål så som kostnader, tidsram, leverans och kvalitet tillsammans i ett erfaret team här på Etteplan.Att vara klimatutvecklare innebär att du provar, analyserar och vidareutvecklar ett optimalt klimatsystemet till projektet. Du provar mjukvaran för ett komplett system för kyl resp värmeprestanda för kupé och för batterisystem vid olika driftfall, samt att luftdistributionen i kupén medför att komfortkraven uppfylls. Detta sker genom att du testar mjukvaran i hardware in the loop testriggar och direkt i provfordon med hårdvaran för reglering av dessa.KompetensDu har teknisk utbildning motsvarande lägst högskoleingenjör, alternativt motsvarande praktisk kompetens. Du bör ha arbetat inom energiteknik. Erfarenhet inom fordonsklimat ses som meriterande.Du har erfarenhet av att arbete med systemverifiering och testning.Du har erfarenhet av att arbeta med reglersystem.Du har erfarenhet av att arbeta med termodynamik.Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Du måste ha möjlighet att kunna delta vid tjänsteresor där utlandsresor upp till 1-2 veckor förekommer.Det är meriterande om du har erfarenhet av mjukvaruprovning.För att lyckas i denna roll är det viktigt att du har ett noggrant analytiskt tillvägagångssätt och ett stort teknikintresse. Som person värdesätter vi att du är utåtriktad, självgående, ansvarstagande, nyfiken, lättlärd och gillar att arbeta tillsammans med andra.Vi erbjuderHos oss blir du delaktig i ett expansivt företag med ett stort utrymme för individen. Etteplan präglas av drivna och engagerade medarbetare, där vi tillsammans strävar efter god sammanhållning med en positiv företagskultur.Vi har ett starkt kontaktnät med stor erfarenhet från olika företag och branscher, vilket ger dig unika utvecklingsmöjligheter som ingenjör. Vi uppmärksammar dina ambitioner och med rätt inställning är möjligheten till ny kunskap och nya spännande arbetsuppgifter obegränsad. Vi ser utveckling som en naturlig del av arbetet och ser fram emot att dela det med dig.Etteplan erbjuder alla sina anställda friskvårdsbidrag och vi har ett omfattande förmånspaket som hela tiden förbättras.Etteplan - Engineering with a difference.Varaktighet, arbetstidHeltid2019-12-23Sista dag att ansöka är 2020-01-31Etteplan Sweden AB5019177