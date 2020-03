Mjukvarukonstruktör sökes till Saab! - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Göteborg

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Göteborg2020-03-16Drömmer du om att få arbeta på ett globalt försvars- och säkerhetsföretag? Har du utbildat dig till dataingenjör och har samlat på dig ett par års erfarenhet inom branschen? Önskar du att få tillhöra ett hjälpsamt och tajt arbetsteam? Då har vi tjänsten för dig!2020-03-16Din roll som mjukvarukonstruktör på Saab innebär att kommer att ingå i ett Scrum-team som arbetar med att utveckla applikationsnära mjukvara till en radar som sitter i JAS Gripen eller liknande. Teamet ansvarar för alla steg mellan kravnedbrytning till verifierat delsystem inklusive algoritmimplementeringar och tester. Idag finns ett befintligt team som ska bli två. Varje dag utförs "daily stands", alltså ett kort planeringsmöte för utvecklingsteamet. Där inspekteras progressen så här långt i sprinten och planer uppdateras för resten av sprinten så att chanserna maximeras för att uppnå målet. Åldersspannet i teamet är mellan 24-60 år och förutom utvecklarna finns där två som har delsystemansvar samt en produktägare.Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är cirka 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling.Saab är också möjligheternas företag. Ett företag som ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.För att lyckas i rollen som mjukvarukonstruktör bör du ha ett brinnande intresse för ny teknik, vara driven samt tycka om att arbeta i ett team.Skallkrav:Arbetslivserfarenhet (1-3 år) i något av följande områden: målförsörjning, signalbehandling, radarstyrning eller mjukvarutestGod kunskap inom Java, C++, Git samt ScrumSvenskt medborgarskapSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: Enligt överenskommelsePlaceringsort: GöteborgArbetstider: 08:00-17:00Omfattning: Heltid, 100 %Urval sker löpande! Ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-04-30Framtiden i Sverige AB5152928