Mjukvaruarkitekt inom DevSecOps till Bambora! - Wise IT AB - Datajobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Wise IT AB

Wise IT AB / Datajobb / Stockholm2021-04-12Är du kommunikativ, nyfiken och sugen på nästa utmaning i karriären? Har du flera års erfarenhet av arkitektur och mjukvaruutveckling? Är du dessutom duktig på Java och har ett säkerhetstänk i ryggmärgen? Då kan detta vara tjänsten för dig!Din vardagBambora är ett globalt bolag inom betallösningar, och de söker nu en Software Architect till ett av sina DevOps-team. I denna roll kommer du att få chansen att arbeta med övergripande strategier, visioner och mål för teamet och arkitekturen, i samråd med dina kollegor och andra arkitekter inom bolaget. Du kommer att jobba mot kravställare, kunder och leverantörer för att säkerställa lösningar och tjänster av högsta kvalité. Ni arbetar agilt, och i ditt team ingår utöver dig själv ett antal utvecklare och produktägare samt en Scrummaster.Då detta är en DevOps-roll så ingår de tekniska delarna och ren utveckling i din tjänst som arkitekt. Dina uppgifter kommer också innefatta ansvar för implementationer, NFR:er samt en 3rd line support för produkten som rullar på 24/7 enligt ett schema. Då ni arbetar med betallösningar och transaktioner finns även ett högt säkerhetstänk med i rollbeskrivningen.Vem är du?Vi söker en kommunikativ person som har flera års erfarenhet av liknande roller. Du har tidigare arbetat med såväl Java som med Frontendutveckling i någon form, samt AWS, säkerhet och kryptering. Om du dessutom har tidigare erfarenhet av Big Data och har arbetat i en DevOps-miljö så är detta mycket meriterande och du får chansen att utveckla dessa sidor här.Som person är du duktig på att kommunicera, ta lead och argumentera för din sak, och du har ett stort intresse och nyfikenhet för ny teknik och utvecklingen inom området. Då rollen har ett stort säkerhetstänk så söker vi dig som tycker att IT-säkerhet är roligt och spännande och inte begränsande. Här får du möjlighet att använda dina ledaregenskaper, då du blir som en coach och mentor för dina kollegor i teamet.2021-04-12Flera års dokumenterad erfarenhet av liknande arbeteFlera års erfarenhet av utveckling inom JavaErfarenhet av AWS (DynamoDB, Lambdas, ESC, RDS, Terraform)Erfarenhet av Frontendutveckling (JavaScript, React, HTML)Erfarenhet av IT-säkerhet och krypteringDu talar och skriver flytande svenska och engelskaKandidatexamen eller magisterexamen i datavetenskap, teknik eller liknandeMeriterande:Erfarenhet av Big DataErfarenhet av DevOpsI den här rekryteringen samarbetar Bambora med Wise IT. Vill du veta mer om jobbet, kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Anna Bergengren, anna.bergengren@wiseit.se . Wise IT kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail, då vi värnar om din personliga integritet. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR i Wise Group-koncernens policy för behandling av personuppgifter.Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan!Bambora är ett globalt betalningsföretag med en vision om att göra betalningar enklare, både för företag och för deras kunder, och hjälper i dag fler än 125 000 handlare i 65 olika länder att ta betalt. Sedan den 28 oktober 2020, är Bambora en del av Worldline, Europas största aktör inom betaltjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-06-11Wise IT AB5686191