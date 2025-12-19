Mjukvaru- och systemutvecklare
Combitech AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Göteborg
, Mölndal
, Alingsås
, Ale
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Bygg framtidens lösningar med oss - vi vill bli fler mjukvaru- och systemutvecklare! Enheten Kritiska System på Combitech i Göteborg expanderar och bygger nu flera nya team för att möta både våra långvariga partners och nya, spännande kunders behov. Hos oss får du vara med och skapa lösningar i teknikens framkant, där vi tillsammans formar robusta och samhällskritiska system.
VAD VI ERBJUDER
Hoss oss på Combitech satsar vi på våra medarbetare eftersom de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och genom andra schysta förmåner. Bland annat givmilt friskvårdsbidrag, flextid, arbetstidsförkortning (ATK) och rabatter på ex. matkassar, biobiljetter, semesteranläggningar och mycket mer.
Här älskar vi att kompetensutvecklas tillsammans! Bland annat genom:
*
Teknikkvällar: En återkommande AfterWork där vi dricker något gott och lär oss teknik och kodar. Tidigare har vi utvecklat väderstation med Arduino, och nu utvecklar vi ett webgränssnitt till denna, och i framtiden så kanske det blir en AI Robot.
*
Bokklubb: Där vi läser inspirerande böcker som vi diskuterar i grupp.
*
Ledarskapsnätverket: Där vi samlas och utvecklar våra kompetenser inom ledarskap.
*
Kursveckan: Där du får möjlighet två gånger om året och utveckla dig inom ett flertal valbara ämnen på bland annat Hotell Tylösand
*
Individuell utvecklingsplan: 40 timmar per år som du kan lägga på din egen utvecklingsplan
Vi erbjuder en arbetsplats där du kommer kunna känna en tillhörighet, och där alla känner alla. Oavsett var våra konsulter är placerade eller utgår ifrån, så försöker vi alltid ses på kontoret på Lindholmen på måndagar eller fredagar, för gemensam lunch.
En stor fördel med vår teamverksamhet är att du aldrig behöver fastna inom ett team, teknikområde eller domän. Du har möjligheten att kunna växla mellan team och tekniker.
VAD ROLLEN INNEBÄR
Vi arbetar främst med att bygga och utveckla team, där du tillsammans med andra får möjlighet att påverka teknikval, arkitektur och arbetssätt i projekt som ofta startar från grunden. Samtidigt erbjuder vi även möjligheten till enskilda konsultuppdrag hos någon av våra intressanta kunder, allt efter behov och önskemål - vilket ger dig flexibilitet att hitta det uppdrag som passar dig bäst.
Inom denna roll får du chansen att arbeta med områden som programmering i språk som Java, Python eller C/C++, utveckling av cloud-native arkitektur och tillämpning av DevSecOps-principer. Du kan få bidra till system- och mjukvaruutveckling i Linux- och Kubernetesmiljöer, samt hantera cybersecurity och säkerhetskritiska system. Du kan även jobba med kommunikationsteknik och nätverksprotokoll, AI/ML och dataintensiva applikationer, samt delta i design och arkitektur av distribuerade plattformar. Verktyg som Bitbucket och Jira kommer att vara en del av din arbetsdag. Som en del i ett av våra engagerade team får du ofta vara med och ta ansvar för hela eller delar av komplexa system och plattformar. Det är vanligt att vi arbetar tvärfunktionellt och i nära samarbete med andra utvecklare, arkitekter och domänexperter. I många uppdrag ges du möjlighet att vara med och forma nya lösningar från grunden med fokus på robusthet, säkerhet och långsiktig skalbarhet.
Vi utgår från Göteborg, men vissa tjänsteresor inom Sverige kan förekomma.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter julledigheten. Vi ser fram emot din ansökan!
VAD VI SÖKER
För att trivas och utvecklas hos oss tror vi att du motiveras av att lösa komplexa problem tillsammans med andra och vill bidra till att skapa robusta, säkra och skalbara lösningar. Du uppskattar samarbete i team, är analytisk och kvalitetsmedveten samt har en stark vilja att ständigt lära dig nytt.
Vi ser gärna att du har en akademisk examen inom Data, Elektro, Mekatronik, Systemvetenskap eller motsvarande i grunden, men framför allt värdesätter vi din potential och ditt engagemang. Kanske har du arbetat några år som utvecklare och är redo att ta nästa steg i din karriär - eller så har du gedigen erfarenhet och expertkunskap och vill vara med och sätta riktningen framåt. Oavsett var du befinner dig i din yrkesresa är du varmt välkommen att söka!
Saknar du någon av de specifika kompetenser vi nämner i folkbeskrivningen? Oroa dig inte - vi välkomnar din ansökan ändå. Vårt mål är att bygga en stark grupp med olika talanger där vi utnyttjar varandras styrkor och växer tillsammans.
Känner du igen dig i detta - eller är du nyfiken på att lära dig mer - då vill vi gärna träffa dig!
Kontaktperson: Johanna borg, rekryterande chef, johanna.borg (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Kontakt
Saab AB 0734375715 Jobbnummer
9656441