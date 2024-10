Minoritetshandläggare, samisk samordnare

Vilhelmina kommun / Administratörsjobb / Vilhelmina

Testa Vilhelmina - bo gratis när du flyttar hit för att jobba

Bor du inte i Vilhelmina kommun idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens tidigare elevhem i tätorten Vilhelmina. Om du får anställning i någon av våra fjälldalar så kan du under tre månader få subventionerad hyra. Du får en god start som Vilhelminabo och kan under denna tid leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://www.vilhelmina.se/inflyttare/testa-vilhelmina/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">här och fråga rekryterande chef om denna möjlighet att testa Vilhelmina.

Om arbetsplatsen och jobbet

Vualtjeren tjïelte / Vilhelmina kommun är ett samiskt förvaltningsområde med ett särskilt ansvar för att främja de nationella minoriteternas rättigheter och bevara de historiska minoritetsspråken.Kommunen sträcker sig över både norra och södra samebyar, där det samiska språket och kulturen utgör viktiga delar av vårt samhälle. Det är av stor vikt att främja och utveckla det samiska språket samt de samiska näringarna.

Vi har utarbetat planer i nära samråd med representanter för den samiska befolkningen, som du kommer att arbeta utifrån. Vi söker dig som vill samarbeta med personal inom den kommunala organisationen, representanter för den samiska befolkningen och andra förvaltningskommuner för att genomföra olika åtgärder och aktiviteter enligt strategin för samiskt förvaltningsområde. Din roll kommer att vara huvudsakligen strategisk, men vissa delar av arbetet kommer att ha en mer operativ inriktning.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I uppdraget ingår arbete med alla Sveriges nationella minoriteter, men Vilhelmina är en samisk förvaltningskommun, kommer huvuddelen av dina arbetsuppgifter att riktas mot den samiska befolkningen. Dina ansvarsområden inkluderar att samordna kommunens arbete enligt antagna mål och riktlinjer, stödja förvaltningarna, planera och genomföra utbildnings- och informationsinsatser samt leda samrådsgruppens arbete. Du ansvarar för delaktighets- och inflytandefrågor gentemot den samiska befolkningen och bidrar till att utveckla nätverk samt delta i samarbeten med andra förvaltningskommuner.

Kvalifikationer

För att lyckas med rollen som samisk samordnare tror vi att du har goda kunskaper om det samiska samhället, dess kultur och historia, samt etablerade kontakter inom det samiska samhället. Du bör ha kunskap i något av de samiska språken och vara engagerad, ansvarstagande och självständig. Dessutom värdesätter vi god samarbetsförmåga.

Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är önskvärt, och relevant akademisk utbildning är meriterande.Vi värdesätter dina personliga erfarenheter, sociala förmågor och etablerade kontakter inom olika samiska nätverk högt. Som person är du driven, engagerad och har en bra samarbetsförmåga.

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 %, och provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta kommunchef Karl-Johan Ottosson på telefonnummer 0940-14619.

Om Vilhelmina

Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.

Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/" href=" https://www.vilhelmina.se/inflyttare/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="Länk Flytta till Vilhelmina">Flytta till Vilhelmina

Övrigt

Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.

I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.

I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.

Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.