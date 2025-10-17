Miljöstrateg (miljöledningssystem)
2025-10-17
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Nu söker vi en miljöstrateg med fokus på systematiskt miljöarbete till oss på Stadsmiljöförvaltningen.
Som miljöstrateg med fokus på förvaltningens systematiska miljöarbete får du en central roll i att utveckla, samordna och driva vårt miljöarbete framåt. Det systematiska miljöarbetet är ett viktigt verktyg för att stadsmiljöförvaltningen ska kunna bidra till att nå målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. I Göteborgs Stad ska alla förvaltningar och bolag arbeta systematiskt med miljöfrågor utifrån en gemensam anvisning som bygger på kraven i ett miljöledningssystem. Du arbetar strategiskt för att säkerställa att detta arbete är en naturlig del av verksamheten och att förvaltningen uppfyller stadens gemensamma krav.
I rollen ansvarar du för att vidareutveckla och samordna det systematiska miljöarbetet inom förvaltningen, i nära samverkan med andra nyckelpersoner. Arbetet innebär bland annat att utveckla och följa upp mål och aktiviteter inom miljöområdet samt att stödja organisationen i att integrera miljöperspektivet i verksamhetens olika delar. Som miljöstrateg bidrar du till att förvaltningen bedriver ett strukturerat och effektivt miljöarbete. Genom att driva på utvecklingen och skapa engagemang bidrar du till att stärka miljökompetensen i organisationen och till att förvaltningen når stadens gemensamma miljö- och klimatmål.
Du kommer arbeta på miljöenheten, som är en grupp på 13 engagerade medarbetare som arbetar tillsammans med att stötta i projekt och verksamheter samt samordna och driva på förvaltningens olika miljöfrågor. Enheten består av planeringsledare, miljöhandläggare och miljöstrateger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning med miljövetenskaplig inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av att ha arbetat med systematiskt miljöarbete, såsom miljöledningssystem
Det är meriterande om du har:
• Utbildning i miljöledningssystem
• Erfarenhet av att arbeta i offentliga organisationer.
• Kunskap om miljöpåverkan kopplat till stadsutveckling samt bygg och anläggning.
För att lyckas i tjänsten har du ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du är kommunikativ, förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du motiveras av tydligt definierade mål och arbetar bra med andra genom att du lyssnar och visar intresse.
ÖVRIGT
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026 tills dess sitter vi på Postgatan 10.
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/ Ersättning
