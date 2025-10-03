Miljöstrateg
Region Jämtland Härjedalen, Sekreteriatet / Hälsoskyddsjobb / Östersund Visa alla hälsoskyddsjobb i Östersund
2025-10-03
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Sekreteriatet i Östersund
Vill du ha en viktig roll i att utveckla miljöarbetet inom Region Jämtland Härjedalen? Har du en stark vilja att använda din kompetens och kunskap för att göra skillnad?
Nu finns möjligheten att bli del av en härlig/bra gemenskap inom Samordningskansliet som är en avdelning inom regionstaben. Avdelningen har tre enheter som tillsammans har ett övergripande ansvar att samordna, stödja, planera och följa upp flera av regionens processer som bland annat ärendehantering, dokumenthantering, informationsförvaltning, miljö samt säkerhet och beredskap.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som miljöstrateg deltar du i Region Jämtland Härjedalens interna miljöarbete. Du arbetar för att Regionen upprätthåller certifiering enligt ISO 14001, uppfyller gällande miljökrav och främjar Regionens förbättringsarbeten inom miljöområdet. Du leder arbetet mot att uppfylla målen i Region Jämtland Härjedalens miljöplan och samordnar de strategiska miljö- och klimatfrågorna inom hela Regionen. Du arbetar regionövergripande med verksamhetsplanering och uppföljning och fungerar som ett viktigt stöd till verksamheterna i både strategiska och operativa miljöfrågor.
För att lyckas med uppdraget behöver du vara resultatorienterad och ha förmågan att driva projekt och uppdrag. Då tjänsten innebär många olika kontaktytor, behöver du vara duktig på att samarbeta, och ha en god kommunikativ förmåga. Vidare är du bra på att lösa problem som kan uppstå, samtidigt som du har ett helhetsperspektiv. Vi erbjuder ett roligt och varierat jobb där du får inblick i många olika verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen. Du får vara med och driva omställningsarbete hos en av Jämtland Härjedalens största arbetsgivare.
Dina arbetsuppgifter är varierande och innebär bland annat att:
* Delta i verksamhetsplanering och framtagande av övergripande miljömål.
* Sammanställa och analysera resultatet av regionens miljöarbete.
* Bevaka miljölagstiftning, följa upp egenkontroll och uppdatera regionens miljörutiner.
* Delta i extern miljörevision.
* Tillsammans med kollegorna på miljöfunktionen stötta verksamheterna i miljöfrågor och utbilda verksamheternas miljöombud etc.
* Identifiera förbättringsmöjligheter och utveckla och driva miljöfrågor tillsammans med övriga inom miljöfunktionen.
* Handlägga inkommande ärenden och remisser rörande miljöfrågor.
* Delta i nationella nätverk.Kvalifikationer
Examen från högskole- /universitetsutbildning inom miljövetenskap eller motsvarande med erfarenhet av praktiskt arbete med miljöfrågor och kunskap inom miljölagstiftning.
Erfarenhet som önskas
Erfarenhet av och kompetens inom systematiskt miljöledningsarbete, revisioner och miljöledningsstandarden ISO14001. Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse.
ÖVRIGT
Intervjuer kommer att genomföras löpande.
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/360/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Sekreteriatet Kontakt
Tillförordnad Enhetschef
Daniel Nilsson daniel.l.nilsson@regionjh.se 063-147571 Jobbnummer
9538466