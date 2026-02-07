Miljöstrateg - hållbart samhällsbyggande
2026-02-07
Vill du vara med och forma framtidens hållbara Lund? Som miljöstrateg inom hållbart samhällsbyggande får du en central roll i att driva, utveckla och följa upp vårt strategiska hållbarhetsarbete med särskilt fokus på Brunnshög.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Du arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa att mål och planer integreras i samhällsbyggnadsprocessen. Rollen kombinerar analys, samordning och utveckling med stort utrymme för eget ansvar och initiativ.
En del av tjänsten är inriktad på Brunnshög. Du ansvarar för att säkerställa att Brunnshögsprogrammets högt ställda ambitioner inom miljö, social och ekonomisk hållbarhet integreras i allt från planering till genomförande av byggprojekt. Genom dialog, nätverkande och innovation bidrar du till att Brunnshög blir ett föredöme för hållbart stadsbyggande.
I rollen kommer du att utveckla och implementera hållbarhetsmål i olika samhällsbyggnadsprojekt, analysera och följa upp måluppfyllelse inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt arbeta nära såväl interna som externa aktörer för att driva Lunds klimatarbete framåt. Du tar fram rapporter, beslutsunderlag och kommunicerar resultat till ledning, projektgrupper och andra intressenter.
Omvärldsbevakning av trender och forskning inom hållbart byggande är en självklar del av ditt arbete, liksom att bidra till innovation genom att söka och delta i externfinansierade utvecklingsprojekt. Du representerar även Lund i olika sammanhang, exempelvis genom föreläsningar på konferenser eller guidningar av besökande grupper.
Vi söker dig
Som har minst tre års erfarenhet av hållbarhetsarbete inom bygg- och anläggningssektorn eller stadsutveckling, samt en relevant högskole- eller universitetsutbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap om klimatberäkningar av byggnader och anläggningar eller cirkulärt byggande och cirkulära materialflöden.
För att lyckas i rollen behöver du vara en strukturerad och målmedveten person som trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du samarbetar lyhört och smidigt, kommunicerar tydligt och hanterar eventuella utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du planerar och prioriterar ditt arbete effektivt, håller tidsramar och har ett starkt fokus på kvalitet och uppsatta mål. Samtidigt har du ett strategiskt helhetsperspektiv, ser långsiktiga konsekvenser och anpassar ditt arbetssätt när förutsättningarna eller målen förändras.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift, och du är bekväm med att tala inför andra.
Vi erbjuder dig
Detta är rollen för dig som vill arbetar i såväl nutid som framtid! Du kommer att var i ett sammanhang där kompetensen är hög, där kollegorna är hjälpsamma och ambitionerna höga. Vi sitter i aktivitetsbaserade kontor nära Lund C och när arbetet medger jobbar du hemifrån. Du formar din dag på bästa sätt och tilliten till dig att leverera under eget ansvar är hög.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet och ersatt med frågor relevanta för tjänsten. Dina svar är därför viktiga i vårt urvalsarbete.
Vi kommer att hålla första digitala intervjuer via Teams 4 - 6 mars samt slutintervjuer på plats 12 -13 mars. Vi ber dig därför planera din tillgänglighet.
Om arbetsplatsen
Miljöstrategiska enheten är en del av avdelning för hållbar tillväxt vars uppdrag är att stödja och driva aktiviteter som stärker den geografiska kommunens utveckling mot en hållbar samhällsutveckling. Avdelningen ingår i kommunkontoret och svarar mot kommunstyrelsen som politisk nämnd. Här samlas innovationsfrågor, näringslivsfrågor, relationer till omvärlden samt ekologisk och social hållbarhet. Avdelningen arbetar aktivt med andra aktörer, medborgare och besökare för att utveckla platsen Lund. Med kunskap, innovation och öppenhet arbetar vi för ett hållbart Lund - nu och i framtiden.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Jon Andersson, enhetschef jon.andersson@lund.se Jobbnummer
9729388