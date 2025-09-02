Miljöspecialist inom naturmiljö
Trafikverket / Hälsoskyddsjobb / Luleå Visa alla hälsoskyddsjobb i Luleå
2025-09-02
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Luleå
, Boden
, Överkalix
, Skellefteå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Som miljöspecialist inom naturmiljö deltar du i arbetet att underhålla våra vägar och järnvägar och samtidigt bibehålla landskapets naturmiljöer. Du bidrar med kompetens att stärka upplevelsen och förståelsen för naturmiljövärden.
Miljöspecialist inom naturmiljöPubliceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Det här är en möjlighet för dig som har ett stort intresse för naturmiljöfrågor och en vilja att tillsammans med oss utveckla området och stärka naturmiljön i underhållet av våra vägar och järnvägar. Du blir en del av den nationella miljösektionen inom Underhåll med specialistkompetens inom många olika miljöområden med regional förankring utifrån din placeringsort.
Du kommer att vara med och utveckla arbetet inom naturmiljöområdet och bidra med din specialistkunskap i många olika projekt och samarbeten, tillsammans med både projektledare, entreprenörer och andra externa aktörer. I din roll kommer du att hantera en stor variation av olika naturmiljöaspekter samt planera och genomföra riktade miljöåtgärder. Exempel på åtgärder är restaureringar av artrika vägkanter och järnvägsmiljöer, bekämpning av invasiva arter samt restaurering/anläggande av faunapassager, där det krävs naturvårdsbiologiskt och skötselinriktat kunnande. Du kommer också ansvara för inventeringar av exempelvis artrika väg- och järnvägsmiljöer, alléer och invasiva arter, genom att avropa konsulter eller genom att själv utföra inventeringar.
Trafikverket är en stor beställarorganisation och många tjänster upphandlas där du även är ett stöd vid upphandling och genomförande av konsultuppdrag för bl.a. skötsel av väg- och järnvägens naturmiljöer. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område och tillhör en nationell organisation är resor och fältbesök i våra väg- och järnvägsanläggningar ett naturligt inslag i verksamheten.
Du kommer att ha ett nära samarbete med andra miljöspecialister, även om arbetet i sig är självständigt. På Trafikverket finns ett kompetensnätverk som ger dig möjlighet till inspiration, erfarenhetsutbyte och samarbete med andra naturmiljöspecialister - vilket vi ser som en stor styrka.
I arbetet kommer du att representera Trafikverket i kommunikation med andra myndigheter och externa aktörer. I arbetet ingår exempelvis att ta fram underlag till dispensansökningar, anmälningar och samråd enligt Miljöbalken. I arbetsuppgiften ingår även att delta i Trafikverkets strategiska naturmiljöarbete genom att utvärdera arbetssätt och rutiner, delta i arbetet med regelverk och svara på inkomna remisser samt frågor från allmänheten. Vi är en lärande organisation där löpande utbildning och information inom området är en viktig del i arbetet för att höja kompetensen i organisationen.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.Kvalifikationer
Vem är du?
För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till välfungerande samarbete i alla sammanhang. Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga förmedlar du ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar genomförbara lösningar samt ser till helheten och tar hänsyn till övergripande aspekter i dina prioriteringar. Du har slutligen god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och arbetar systematiskt med fokus på framdrift.
Vi söker dig som har;
en högskole- eller universitetsutbildning med inriktning ekologi eller naturvårdsbiologi om minst 180 hp (120p) alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet från naturmiljö som vi sammantaget bedömer likvärdig
flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av naturmiljöfrågor
körkort för personbil
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är också önskvärt om du har;
erfarenhet av naturmiljöarbete kopplat till väg- och järnvägsinfrastruktur
erfarenhet av inventering i infrastrukturmiljöer
upprättat skötselbeskrivningar för naturmiljöer
utfört naturvärdesbedömningar
erfarenhet av arbete med geografiska informationssystem (GIS)Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2025:370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Sara Paulsson 0101234981 Jobbnummer
9488330