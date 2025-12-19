Miljöspecialist - vikariat
2025-12-19
Göteborg & Co söker nu en vikarierande miljöspecialist

Dina arbetsuppgifter
Som miljöspecialist kommer du att ansvara för bolagets miljöledningssystem, dvs att driva, följa upp och utveckla alla delar, såsom miljöplan, miljöutredning, miljöberättelse, laglista, avvikelsehantering, rutiner, med mera, samt förankra arbetet i bolagets ledningsgrupp.
Du kommer även driva den årliga processen för att miljödiplomera miljöledningssystemet enligt Svensk Miljöbas kravstandard, samt genomgå rådgivande miljörevision enligt Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning.
Du kommer att lyfta miljö- och klimatfrågor i exempelvis projekt och upphandlingar, vara ett sakkunnigt stöd för dina kollegor och ledningsgruppen, och ge råd kring hållbarhetskommunikation i linje med ICC:s Marknadsföringskod och relevanta EU-direktiv. Du kommer att ansvara för att bolagets klimatväxlingsmedel för tjänsteresor beräknas, tas med i budget och nyttjas enligt Stadens riktlinjer, i samarbete med kollegor. Vidare kommer du att bidra till bolagets års- och hållbarhetsredovisning, samt samla in data och rapportera till benchmarken Global Destination Sustainability Index i nära samarbete med bolagets hållbarhetsstrateg och berörda förvaltningar.
Ytterligare exempel på arbetsuppgifter:
- Rapportera till Göteborgs Stad, till exempel om avfall, kemiska produkter, klimatväxlingsåtgärder, inför rådgivande miljörevision, kring arbete enligt miljö- och klimatprogrammets strategier där bolaget är utpekat som särskild aktör samt rapportera för bolaget inom stadens CSRD-arbete.
- Ta fram, följa upp och utveckla bolagets handlingsplan för klimatanpassning samt bidra till bolagets klimathandlingsplan.
- Ge stöd i och förslag på kunskaps- och kompetensinsatser på bolaget.
- Representera bolaget i olika nätverk, till exempel Göteborgs stads nätverk för miljökontaktpersoner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 3 års universitetsutbildning med miljövetenskaplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har minst 3 års arbetserfarenhet av miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas eller liknande samt erfarenhet av rådgivning och stöd till chefer och medarbetare inom området. Du har god administrativ förmåga och kommunicerar tydligt på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomgå miljödiplomering enligt kravstandard, ställa miljökrav i upphandlingar och erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet. Det är även meriterande om du har förståelse för och intresse av rapportering enligt CSRD respektive av arbete med hållbarhet i kommunikation.
Om dig
Som person har du god kommunikativ förmåga och förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt både muntligt och skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram, du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation, och är noga med att återkoppla. Du är även lyhörd, uppmärksam och öppen för att förstå dina kollegors omständigheter och behov. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du har förmåga att i samarbete bidra i komplexa processer och samtidigt växla mellan korta deadlines och långsiktiga mål. Du är modig och har förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse, till och med som längst 31 oktober 2027. Vi kommer läsa ansökningar fortlöpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-01-07. Vid frågor om tjänsten kontakta Therese Brusberg, Chef affärsområdet Destinationsutveckling, där tjänsten är placerad. Övriga frågor kontakta Karin Richardsson (HR Business Partner). Båda når du via 031-368 40 00. Karin Richardsson har semester under perioden 2025-12-20 - 2026-01-01.Om företaget
Göteborg & Co:s mål är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring. Göteborg & Co är en del av Göteborgs Stad. Läs mer på goteborgco.se." Ersättning
