Miljösamordnare - Vikariat
2025-10-06
Vi söker nu en Miljösamordnare med kunskap och intresse för området miljöledning, uppföljning och rapportering.
Vill du göra skillnad på riktigt? Hos oss får du chansen att arbeta med några av Västra Götalandsregionens viktigaste miljömål i ett brett nätverk. Rollen är ett vikariat, start under hösten/årsskiftet och fram till och med september 2026.
Den fysiska arbetsplatsen är Regionens Hus i Göteborg, ett aktivitetsbaserat kontor. Enheten för energi och miljö ingår i Kanslifunktionen, en stabsfunktion som verkar både mot Fastighet stöd och service och Försörjningsförvaltingen. Enheten samordnar och utvecklar det strategiska och systematiska miljöarbetet i förvaltningen och ger sakkunnigt stöd till förvaltningens olika delar i miljö- och energifrågor.
Vår uppgift är att göra verklighet av Västra Götalandsregionens miljömål där några av våra stora fokusområden är att halvera vår energianvändning, bygga med halverad klimatpåverkan samt att åstadkomma giftfria och cirkulära materialflöden. Vi utvecklar också vårt miljöledningsarbete och har nyligen certifierat vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att stärka upp energi- och miljöenhetens arbete, när en av våra kollegor är föräldraledig.
Ett av dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara att hålla ihop vårt lagbevakningsarbete inom miljö, där du med stöd av vår lagbevakningstjänst uppdaterar våra olika delar av förvaltningen kring ny och förändrad miljölagstiftning. Du kommer att vara sammankallande till ett internt forum med våra verksamhetsområden och fungera som ett stöd vid lagrevisioner och vid implementering av miljölagstiftning.
Vidare ansvar är att samla och sammanställa vår köldmedia för rapportering till våra tillsynsmyndigheter.
Utöver detta kommer du att vara en del av enhetens arbete och tillsammans med dina kollegor på enheten bidra med stöd till våra verksamheter, bland annat med myndighetsärenden inom miljö, miljötillsyn med mera.
Resor kan komma att ingå i rollen och där det är möjligt använder vi kollektivtrafik vid resande.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst treårig eftergymnasial utbildning inom miljö eller motsvarande utbildning med relevans för tjänsten.
För att passa i rollen tror vi att du har något eller några års erfarenhet av arbete med miljöfrågor, gärna inom en större organisation. Det är meriterande om du även har kunskap och erfarenhet av miljölagstiftning och myndighetsfrågor inom miljöområdet, samt om du har deltagit vid miljötillsyner. Likaså om du har arbetat med rådgivning eller stöd som miljösakkunnig inom olika ämnesområden, exempelvis kemikalier, avfall eller miljöfrågor kopplade till förvaltning och utveckling av fastigheter. God kunskap och erfarenhet av arbete med miljölagstiftning och myndighetsärenden är särskilt värdefullt.
Vi sätter vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Viktiga egenskaper för att fungera i rollen och gruppen är god samarbetsförmåga samt driftighet och förmåga att leda sig själv och strukturera det egna arbetet. Ett lösningsorienterat angreppssätt och förmåga att möta personer på olika nivåer i organisationen är viktigt. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift behövs.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett roligt och varierande jobb med många kontaktytor och inblick inom ett brett verksamhetsområde. Vi erbjuder möjlighet att arbeta på distans när verksamheten tillåter.
Tillsammans med kompetenta kollegor får du arbeta mot tydliga mål som gör skillnad på riktigt. Vi är stolta över hur långt vi redan kommit i vårt arbete och ser att vi har goda förutsättningar och resurser för att fortsätta resan framåt.
Rekryteringsprocessen
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kristina Käck. Intervjuer kommer hållas 31 oktober och 4 november i regionens hus i Göteborg.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är 24 oktober.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
