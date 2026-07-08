Miljökonsult inom vattenmiljö och vattenkvalitet
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2026-07-08
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Är du en miljökonsult med erfarenhet inom vattenmiljö och vattenkvalitet? Då kan det här konsultuppdraget vara rätt för dig.
Vi söker en miljökonsult till ett uppdrag hos Västerås Stad. Uppdraget omfattar en utredning som ska utgöra underlag till detaljplanen för Silokvarteren. Syftet är att utreda föroreningssituationen i Hamnbassängen samt vilka åtgärder som krävs för att vattnet ska kunna bli badbart.
Utredningen ska genomföras i samverkan med en parallell dagvattenutredning och resultera i en rapport som används i den fortsatta detaljplaneprocessen.Publiceringsdatum2026-07-08Företaget
Västerås Stad genomför detaljplanearbetet för Silokvarteren. Planen syftar till att omvandla ett område med industri- och hamnverksamhet till en blandad stadsdel med bland annat bostäder, service, park och offentliga platser.
Om uppdraget
Du kommer bland annat att:
Genomföra provtagning och analys av sediment i Hamnbassängen.
Analysera vattenkvalitet med avseende på bakterie- och virushalter.
Utreda påverkan från dagvatten och identifiera större tillflöden, med särskilt fokus på Lillån.
Bedöma hur variationer i nederbörd och flöden påverkar vattenkvaliteten.
Samordna utredningen med den parallella dagvattenutredningen.
Ta fram en rapport med resultat, slutsatser och rekommendationer.
Ta fram översiktliga kostnadsbedömningar för föreslagna åtgärder.
Leverera rapporten enligt kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).
Skallkrav
Erfarenhet av minst två liknande uppdrag under de senaste fem åren.
Kompetens inom mikrobiologi och badvattenbedömning.
Minst ett referensuppdrag från ett liknande uppdrag man utfört senaste året.
Meriterande
Ekologisk kompetens för bedömning av systemets funktion och variationer, exempelvis hydrobiolog.
Erfarenhet av att ta fram konkreta och genomförbara åtgärdsförslag inklusive effektbedömning.
Erfarenhet av utredningar i hamnområden eller liknande med komplex påverkan, exempelvis från dagvatten eller avloppsreningsverk.
Övrig information
Startdatum: 2026-08-17 Slutdatum: 2027-04-30 Omfattning: 100 % Placering: Västerås
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi intervjuar löpande.
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? Tipsa gärna.
Rekryteringsprocessen hanteras av konsult på Futuria och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult.
Carolina Hartzell carolina@futuriapeople.se
Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039173-2092621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Futuria People AB
(org.nr 559058-2507), https://ledigajobb.futuriapeople.se
Stockholm Västerås Airport (VST) (visa karta
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721 31 VÄSTERÅS Arbetsplats
Futuria Jobbnummer
9997081