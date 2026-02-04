Miljöinspektör, vikariat
2026-02-04
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär tillsyn och handläggning enligt miljöbalken inom miljöskyddsområdet, med särskilt fokus på enskilda avlopp, konstgräs och tandläkarverksamheter.
Tillsyn av andra miljöfarliga verksamheter och inom förvaltningen och andra förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella. Tjänsten är ett vikariat till och med 2026-11-30.
Vi söker dig
Du har en naturvetenskaplig eller teknisk högskoleexamen inom till exempel miljö, kemi, geovetenskap eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Körkort är ett krav för tjänsten. Arbetslivserfarenhet som miljöinspektör är meriterande. Som person är du serviceinriktad, initiativrik, noggrann och strukturerad. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Avdelningen för miljö och bygg lämnar råd och ger service i plan- och byggfrågor, samt sköter myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (PBL). Genom tillsyn och kontroll enligt bland annat miljöbalken, livsmedelslagen och smittskyddslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Hos oss finns också kommunens färdtjänst.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en bred verksamhet som täcker hela samhällsbyggnadsprocessen. Med cirka 350 engagerade och kompetenta medarbetare arbetar vi med allt från stadsplanering, markförvaltning och exploatering till bygglov, miljötillsyn och naturvård. Vi utvecklar och förvaltar den offentliga miljön och bidrar till en hållbar stadsutveckling som omfattar friluftsliv, vattenvård och naturskydd. Ambitionen är att utveckla kvaliteten på vår service till näringsliv och våra invånare med målet att skapa en attraktiv, levande och hållbar stadsmiljö för alla som bor och verkar här.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
