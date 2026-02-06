Miljöinspektör
2026-02-06
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Till Bygg- och miljöavdelningen söker vi en miljöinspektör. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi söker nu en ny kollega som vill förstärka vårt team. Som miljöinspektör erbjuds du ett varierande, utvecklande och samhällsviktigt arbete.
I rollen kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara:
* tillsyn och prövning inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
* arbetet omfattar både tillsyn, granskning, bedömningar och beslut samt
* information, rådgivning och dialog med invånare, företagare, tjänstemän och politiker.
* du växlar mellan fältarbete och kontorsarbete, vilket ger både variation och ett stort mått av självständighet.
* i uppdraget ingår även handläggning av inkommande ärenden av olika slag samt
* att bereda och föredra ärenden i Bygg- och miljönämnden.
* som myndighetsutövare ställer du krav, fattar beslut och säkerställer att arbetet sker rättssäkert, tydligt och med gott bemötande.
* kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering är en naturlig del av vår vardag, du kommer att spela en aktiv roll i detta.
* hos oss får du möjlighet att påverka, förbättra och bidra till en effektiv, modern och hållbar miljö- och hälsoskyddsverksamhet.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är utbildad livsmedels-, miljö- eller hälsoskyddsinspektör, eller har annan likvärdig utbildning eller arbetslivserfarenhet.
* meriterande är om du har arbetat inom kommunal verksamhet med tillsyn enligt miljöbalken, miljöskydd eller har annan erfarenhet kopplat till miljö- och förvaltningslagstiftning.
* Meriterande är kunskaper i EDP Vision eller liknande ärendehanteringssystem, samt om du behärskar finska eller meänkieli.
* körkort B är ett krav eftersom en stor del av arbetet består av att självständigt genomföra inspektioner.
Personlighet:
* du har genuin nyfikenhet och ett tydligt engagemang för samhälls- och miljöfrågor.
* du är analytisk, noggrann och har ett gott professionellt omdöme för rättsäker myndighetsutövning, även i komplexa situationer.
* du är utåtriktad, initiativtagande och serviceinriktad och har lätt för att skapa goda relationer.
* du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift, och har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
* du har förmåga att förklara och meddela svåra beslut på ett tydligt, respektfullt och lättförståeligt sätt.
* rollen kräver att du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor.
* du har ett naturligt driv, är strukturerad och tar ansvar för att dina uppgifter utförs med hög kvalitet.
* du är även lösningsorienterad och trivs med ett varierande arbete där du snabbt behöver sätta dig in i nya områden.
* god datorvana är en självklarhet och du är bekväm med att arbeta digitalt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Säkerhet har hög prioritet för oss, därför kan det förekomma en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Du kan läsa mer om vad säkerhetsprövning innebär på Säkerhetspolisens hemsida.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan ha tillsatts innan sista ansökningsdag löpt ut,tveka därför inte med att skicka in din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
