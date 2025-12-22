Miljöinspektör
2025-12-22
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning
Som miljöinspektör i Älvkarleby kommun arbetar du med tillsyn och miljöfrågor som bidrar till en hållbar och trygg livsmiljö för kommunens invånare och verksamheter.
Du ansvarar för tillsyn och inspektion av miljöfarliga verksamheter, arbetar med myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning samt ger råd och vägledning till företag och privatpersoner i miljöfrågor.Dina arbetsuppgifter
Som miljöinspektör jobbar du i huvudsak med handläggning och tillsyn inom miljöbalkens område med fokus på miljöfarlig verksamhet. I rollen ingår också att besvara remisser och frågor från allmänhet och verksamhetsutövare.
Vi är en mindre avdelning som hanterar ett brett område. Hos oss står gemenskap och samarbete i fokus, och det är alltid nära mellan kompetenserna. För att jobbet ska passa dig är det därför viktigt att du är flexibel och kan hjälpa till där det behövs inom hela miljöbalkens område. Du jobbar också nära plan- och bygglovshandläggare och förstår värdet av samarbete mellan olika områden.Kvalifikationer
Vi söker dig som
- är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- har goda kunskaper om miljöbalken och tillhörande lagstiftning.
- har några års erfarenhet av yrket
- innehar B-körkort
- har god datorvana
Det underlättar om du är bekant med ärendehanteringssystemet EDP Vision.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i uppdraget behöver du kunna göra objektiva bedömningar, våga ställa krav och självständigt fatta beslut. Du är en god lyssnare som gärna bidrar till dialog och förstår vikten av gott samarbete och kommunikation. För dig är respekt och ömsesidigt förtroende av största vikt i mötet med verksamhetsutövare, kommuninvånare och kollegor.
Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du, enligt beslut av Kommunfullmäktige, krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
