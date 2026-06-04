Miljöarbetare Maskinförare
Ragn-Sells Recycling AB / Maskinförarjobb / Sigtuna Visa alla maskinförarjobb i Sigtuna
2026-06-04
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Vill du göra riktig skillnad varje dag? På Ragn-Sells är det exakt det vi gör, oavsett vilken position du har. Vi är ett familjeföretag i tredje generationen med erfarenheten i ryggen och blicken mot morgondagens innovationer. Hos oss får du vara med och forma en cirkulär framtid där vi minskar behovet av att bryta nya råvaror och istället använder det vi redan har – om och om igen.
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad miljöarbetare till vår anläggning Brista i Märsta.
Arbetet
Tillsammans med ett sammansvetsat team av miljöarbetare och tjänstemän är din huvudsakliga uppgift att köra hjullastare i hanteringen av förorenade jord- och rivningsmassor. Du deltar även i den dagliga driften av hela anläggningen och förväntas ta eget ansvar, bidra till att lösa uppkomna utmaningar samt vid behov utföra arbete utanför maskinen. Rollen innefattar också kundkontakt med lastbilschaufförer samt rapportering och kommunikation med vågpersonal och produktionsmedarbetare.
I arbetet som miljöarbetare ingår bland annat:
Framföra hjullastare (L180 Volvo) för lastning, lossning, högning, harpning och förflyttning av olika materialslag så som schaktmassor, sten, rivningsmassor och bränsle/ flis.
Kommunicera med och anvisa inkommande lastbilar som ska lossa, tippa eller lastas.
Vattning, städning, sopning och snöröjning av anläggningsvägarna.
Daglig tillsyn och skötsel av maskinen.
Skopvägning/ maskinvägning.
Rapportering av produktion och avvikelser i app.
Brista är i en utvecklingsfas och rollen kan därför utvecklas och förändras över tid. Beredskap kan komma att ingå i tjänsten. Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Du är en självgående, ansvarstagande och uppmärksam person med god servicekänsla. Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både kollegor och kunder. Vidare är du flexibel, lösningsorienterad och tekniskt intresserad, med ett intresse för miljö- och avfallsfrågor.
För tjänsten krävs:
B-körkort
Maskinförarbevis för Hjullastare
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har förarbevis och erfarenhet av grävmaskin, dumper, bandschaktare och/eller materialhanterare.
Ansökan och kontakt
Ansök genom att klicka på knappen Ansök där du registrerar ditt CV. Skicka din ansökan så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag som är den 28 juni 2026.
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Sektionschef Kristin Forssell på kristin.forssell@ragnsells.com
.
Välkommen med din ansökan!
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Våra erfarna och professionella medarbetare tror på enkla lösningar, ansvarstagande, helhetssyn och framåtanda. Vi är drygt 1600 medarbetare i Sverige. Ragn-Sells koncernen finns dessutom i Norge, Danmark och Estland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ragn-Sells Recycling AB
(org.nr 556057-3452), https://www.ragnsells.se/om-oss/karriar/lediga-tjanster/
195 60 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ragn-Sells Jobbnummer
9948923