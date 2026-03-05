Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Hagfors Kommun / Hälsoskyddsjobb / Hagfors Visa alla hälsoskyddsjobb i Hagfors
2026-03-05
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hagfors Kommun i Hagfors
, Kil
, Hammarö
, Säffle
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Hagfors kommun i Värmland söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning främst mot livsmedelskontroll.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är registreringar, kontroller och rapportering i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Rådgivning och service är också en viktig del av arbetet tillsammans med både kollegor och utvecklingsenheten. Andra arbetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsarbete kommer att förekomma beroende på erfarenhet och önskemål.
Vi söker dig som är miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har liknande utbildning. Alternativt har du erfarenhet av liknande arbete. Du bör ha några års yrkeserfarenhet inom området och det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal förvaltning. Arbetet kräver kunskap om miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Du måste ha körkort men egen bil är inget krav. God vana och intresse av att arbeta med dator är en självklarhet.
Vi fäster stor vikt vid våra medarbetares personliga egenskaper. Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med kollegor, företagare och medborgare. Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift och är nyfiken och intresserad av lagstiftning inom yrkesområdet, liksom av de förändringar som är på gång. Intresse för ny teknik och utveckling av nya arbetsformer är goda egenskaper. Du är intresserad och drivande och har lätt att finna lösningar som tillgodoser såväl samhällets krav som kunders önskemål.
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringen.
LÖN
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Nås genom Hagfors kommuns växel, 0563-185 00.
ÖVRIGT
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med
annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
ARBETSPLATS
Miljö- och byggkontoret har nio anställda varav fyra är miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
Här har du möjlighet att få jobba tillsammans med ett litet trivsamt gäng med god sammanhållning. Tillsammans skapar vi en arbetsplats med hög servicenivå, bra tempo och arbetsglädje. Här kan du få bred kunskap i miljö- och byggfrågor samtidigt som du har möjligheten att påverka din arbetsdag och få uppleva vår fina värmländska natur. Hör av dig,
så berättar vi mer!
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i http://www.hagforsstrategin.se.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors kommun
(org.nr 212000-1884) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maria Högberg Hallberg 0563-18505 Jobbnummer
9779817