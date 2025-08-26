Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljö- och byggnadsförvaltningen är en gemensam förvaltning för Hults-freds och Vimmerby kommuner. Vi arbetar med frågor inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak, bygglov, detaljplanering, kartor och mät-ningar. Vårt mål är att det ska vara roligt att jobba hos oss!
Vi söker på visstid en utåtriktad miljö- och hälsoskyddsinspektör till vår miljöavdelning. Tillsammans arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör inspekterar du verksamheter, hand-lägger anmälnings- och tillståndsärenden och utreder klagomål. Du har ett nära samarbete med kollegorna på förvaltningen och deltar i olika nätverk.
En annan viktig del av ditt arbete är att ge råd och information till företag. Du har också tät kontakt med medborgare och andra aktörer. Du bemöter alla på ett professionellt sätt.
Vi arbetar utifrån en mycket långtgående delegationsordning.
Din anställning och placering kommer att vara i Hultsfreds kommun, men tjänsten omfattar arbete i både Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Vi har kontor på båda orterna. Anställningen är tidsbegränsad i första hand till 6 månader men med möjlighet till förlängning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör eller har en annan utbildning som vi bedömer är likvärdig. Vi ser gärna att du har erfa-renhet av att arbeta med hälsoskydd eller enskilda avlopp.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Du är en initiativrik och utåt-riktad person som kan arbeta både självständigt och i grupp. Du har en god förmåga att bedriva ett förtroendefullt myndighetsarbete i möten med män-niskor och att uttrycka dig väl i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Känner du att du är rätt person för uppdraget? Skicka in din ansökan redan idag!
Undrar du över något så tveka inte, kontakta oss!
