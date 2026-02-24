Miljö- och hållbarhetsstrateg
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning / Hälsoskyddsjobb / Tingsryd Visa alla hälsoskyddsjobb i Tingsryd
2026-02-24
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Vill du vara med och forma ett hållbart, tillgängligt och tryggt samhälle - nära verksamheterna, besluten och invånarna?
Vi söker en vikarierande miljöstrateg som vill driva utveckling inom miljö, klimat, tillgänglighet och folkhälsa. Hos oss är vägen kort från idé till beslut och du får ett brett uppdrag med stort eget ansvar.
I arbetet med social hållbarhet får du en nyckelroll i att tillsammans med verksamheterna utveckla kommunens arbete inom området. Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Du arbetar både strategiskt och praktiskt: tar fram underlag, leder och samordnar processer och projekt, följer upp mål samt ger stöd till förvaltningar och ledning.
Du ingår i ett nybildat team tillsammans med kvalitetsstrateg och digitaliseringsstrateg - tillsammans utvecklar ni gemensamma metoder för t.ex. process- och projektstyrning samt uppföljning som stärker organisationens förmåga att genomföra insatser på ett effektivt sätt.
Exempel på arbetsuppgifter
Kommunens kontaktperson i olika nätverk exempelvis miljömålsnätverk och klimatanpassningsnätverk. Utveckla samverkan med relevanta aktörer inom social hållbarhet - både internt och externt, exempelvis i samarbete med region, länsstyrelse och civilsamhälle.
Samordningsansvar för uppföljning av bland annat miljöprogrammet, klimatanpassningsplan och avfallsplan.
Utveckla former för kommunens strategiska arbete med social hållbarhet exempelvis mål och prioriteringar, uppföljning och arbetssätt.
Prioriterade uppgifter utifrån miljöprogrammets mål:
• Ta fram energiplan för kommunen
• Stödja förvaltningar i frågor kopplat till förorenad mark
• Tydligare integrera miljö- och hållbarhetskrav i kommunens upphandlingarKvalifikationer
Högskoleutbildning inom miljövetenskap, hållbar utveckling, samhällsplanering, folkhälsovetenskap eller motsvarande.
Erfarenhet av miljö-/hållbarhetsarbete och förmåga att driva processer och projekt - från initiering och planering till genomförande och uppföljning, gärna tvärsektoriellt.
God analytisk och kommunikativ förmåga, vana att ta fram beslutsunderlag samt förmåga att samverka brett.
Meriterande
Erfarenhet från offentlig sektor; projekt- och processledning; arbete med tvärsektoriella utvecklingsprocesser, exempelvis kopplade till Agenda 2030, miljöfrågor, klimatanpassning, tillgänglighetsarbete eller folkhälsoinsatser.Dina personliga egenskaper
Du är självdriven och strukturerad, bygger relationer och skapar delaktighet. Du gör komplexa frågor begripliga och ser helheten - samtidigt som du hittar pragmatiska lösningar som går att genomföra. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Kontakt
Kanslichef
Therese Magnusson therese.magnusson@tingsryd.se 047744310 Jobbnummer
9759365