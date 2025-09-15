Miljö- och hållbarhetskonsult till Gävle
2025-09-15
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-15Beskrivning av jobbet
AFRY söker engagerade miljökonsulter som vill vara med och forma en hållbar framtid och bidra till den gröna omställningen. Här erbjuds du karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande uppdrag, spännande projekt och möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling. Vi söker just nu vår nya kollega inom områdena naturmiljö, förorenade områden, MKB/tillstånd, kulturmiljö eller hållbarhet, med placering Gävle. Vi söker både seniora och mediora kollegor och lägger stor vikt vid att du som person kommer bidra och komplettera vårt team.
Vårt affärsområde Miljö och hållbarhet verkar över hela Sverige, med kunder inom både privat, kommunal och statlig sektor. Vi arbetar bland annat med gruvor, kraftledningsprojekt, samhällsbyggnad, deponiverksamhet, vägar och järnvägar, fossilfritt stål, datacenter, solkraft samt land- och havsbaserad vindkraft. Vår miljökompetens stöttar även andra affärsområden inom industri, energi och infrastruktur inom AFRY.
Som miljökonsult varierar dina arbetsuppgifter och du får delta i projekt, såväl lokalt som på nationell nivå. Uppdragen spänner över fältarbeten och inventeringar, samhällsutveckling, miljötekniska markundersökningar, åtgärdsutredningar, saneringar, miljökontroller, riskbedömningar, samt hantering av anmälnings- och tillståndsärenden. Du kan arbeta inom förorenad mark, ekologi/naturvärdesinventeringar, kulturmiljö, miljökonsekvensbeskrivningar, samråd och tillståndsärenden liksom holistiskt inom hållbarhet.
I rollen tilldelas du stort eget ansvar och du får delta i hela processen - från planering till utförande och du arbetar alltid i team med dina kollegor.
Vi söker dig som trivs med att kombinera teori och praktik, gärna vistas utomhus, särskilt om ditt specialistområde är förorenad mark eller naturfrågor, och att du motiveras av att arbeta för miljön och samhällets utveckling. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar, samtidigt som du får chans att utveckla din kompetens och samverka med AFRYs breda nätverk av specialister.
Vi hoppas att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi lär av dig!Kvalifikationer
Våra krav för urval av kandidater är att du har:
En akademisk, naturvetenskaplig eller teknisk utbildning med avlagd examen inom miljö- eller kulturmiljöområdet. Vi ser även gärna sökande med yrkesutbildning inom miljö och förorenade områden.
Goda kunskaper i svensk miljölagstiftning
Erfarenhet av arbete inom miljöområdet enligt ovan i 5 år eller mer
Erfarenhet av att ha arbetat som projektledare eller uppdragsledare
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Gillar att vara ute i fält om din inriktining är förorenade områden eller natur, vilket också kan innebära resor inom landet
Placeringsort Gävle, ange i ansökan om du bor eller avser att bo i närheten av Gävle
B-körkort
Det är meriterande, om du har:
Tidigare arbetat som konsult
Erfarenhet av naturvärdesinventeringar, god kunskap om fåglar eller andra arter, erfarenhet av provtagning av jord samt grund- och ytvatten eller SGFs certifieringskurser
Har egna kundkontakter eller kan bidra med referenser från tidigare arbeten
En utpräglat social och samarbetsinriktad personlighet som trivs bäst i dynamiska teammiljöer, där samverkan och kunskapsutbyte står i fokus. Har ett genuint engagemang för att stödja och vägleda mer juniora kollegor, och bidrar aktivt till deras utveckling genom handledning, mentorskap och erfarenhetsdelning.
På AFRY lever vi efter våra värdeord Brave - Devoted - Team players, vilket även säger mycket om vem vi söker! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi värdesätter engagemang, flexibilitet och din förmåga att samarbeta med andra.
Ytterligare information
AFRY erbjuder en arbetsplats och ett team som kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt och utmanar sig själva och varandra.
AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som trivs och mår bra, både fysiskt som psykiskt, är en framgångsfaktor för att skapa hållbara arbetsplatser och team. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö, stark teamkänsla och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar och förespråkar därför en hög flexibilitet av arbetsdagens utformande.
Genom vår sociala verksamhet Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor lokalt eller nationellt. Vårt arbete med mångfald och jämställdhet är ständigt pågående. En mix av konsulter, personligheter och bakgrunder gör oss starkare, mer kreativa och framgångsrika på marknaden och som arbetsgivare.
AFRYs vision är Making Future och vi hoppas att du vill utforska din potentiella framtid i vårt team.
Välkommen med din ansökan senast 2024-10-31. Vi rekryterar löpande och kan komma av avsluta rekryteringen tidigare än sista datum för ansökan.
Kontaktuppgifter för frågor:
Lisa Trevitt, Sektionschef Environment Gävlelisa.trevitt@afry.com
070 526 15 97
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
