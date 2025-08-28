Miljö och arbetsmiljöcoach
Bilia AB / Hälsoskyddsjobb / Göteborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Göteborg
Vill du bidra till en trygg och hållbar arbetsmiljö - med struktur som verktyg?
Bilia satsar på hållbar tillväxt och söker nu en administratör som vill vara med och stötta vårt arbete inom våra tre områden miljö, arbetsmiljö och brand. Du blir en viktig del av vårt team som arbetar för att skapa en omtänksam och säker miljö för våra kunder, kollegor och samhället i stort.
Det här erbjuder Bilia
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och nya innovativa lösningar.
Vi tycker man ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som administratör inom arbetsmiljö och säkerhet kommer du att:
Samordna och dokumentera möten, t.ex. skyddskommittéer och arbetsmiljöronder.
Hantera och uppdatera dokumentation, policys och rutiner inom arbetsmiljö och säkerhet.
Stötta vid rapportering till myndigheter och vid interna uppföljningar.
Koordinera utbildningar, revisioner och andra insatser inom området.
Vara ett administrativt stöd till våra coacher och samordnare i deras dagliga arbete.
Bidra till att våra system och processer är uppdaterade och lättillgängliga.
Supportera i våra projekt inom våra områden
Vad vi önskar av dig
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom HR, miljö, arbetsmiljö och säkerhet, eller liknande områden. Du är van att arbeta strukturerat, har god datorvana och förmåga att prioritera. Du är även trygg i att hantera både interna och externa kontakter.
Meriterande är kunskap och erfarenhet från några av våra tre områden, miljö, arbetsmiljö och brand, erfarenhet av dokumenthantering och vana vid att arbeta i digitala system.
Du är noggrann, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Du trivs med att vara spindeln i nätet och har lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och gillar att bidra till förbättringar. Du har förmågan att se var en insats behövs är självgående, initiativrik och jobbar proaktivt med att skapa ordning och struktur.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Tjänsten är ett vikariat på heltid med placering i Göteborg.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Chef Miljö- och arbetssäkerhet
