Migrationshandläggare till asyprövning i Uppsala
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-12-23
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker migrationshandläggare till asylprövningen i Uppsala.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Vad gör en migrationshandläggare?
Hos oss arbetar du med att handlägga, utreda och upprätta förslag till beslut i asylärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Arbetet utförs i stor utsträckning självständigt utifrån lagar och andra rättskällor samt tillämpade riktlinjer och praxis. I din roll har du kontakt med personer som söker uppehållstillstånd i Sverige, och även andra intressenter.
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och som gillar att skriva. Våra beslut är på svenska och vi fäster stor vikt vid att de håller hög språklig kvalitet. Det är viktigt att du både kan samarbeta med kollegor och är flexibel och noggrann. För att trivas hos oss behöver du ha lätt för att anpassa dig och förhålla dig till förändrade omständigheter. Rollen som handläggare kräver god planering och att du självständigt kan arbeta mot uppsatta mål när det gäller handläggningstider. I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120 hp med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet.
- Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
- Erfarenhet av arbete med krav på god service och professionellt bemötande
- Mycket god förmåga att skriva underlag och dokument av hög kvalitet
- Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
- Aktuell erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
- Handläggningsvana
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstid
Placering: Uppsala, tjänsteresor för utredningar i Märsta kan förekomma
Anställningsförmåner: Läs om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Vart-uppdrag-och-arbete.html.
Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 18 januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
