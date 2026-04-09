MIG/MAG-svetsare
Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker nu en kvalificerad svetsare till Örebro. Detta är ett spännande uppdrag för dig som vill arbeta i en verksamhet som värdesätter kompetens, noggrannhet och kontinuerlig utveckling.
I rollen som svetsare har du en central del i produktionen och arbetar med tillverkning av komponenter i både rostfritt och svart material. Arbetet präglas av enstyckstillverkning där du ansvarar för hela processen - från att tolka ritningar till att färdigställa produkten enligt angivna mått och specifikationer. Du säkerställer även slutresultatets kvalitet genom att noggrant granska och kontrollera svetsfogar, så att arbetet uppfyller verksamhetens högt ställda krav.Dina arbetsuppgifter
• Enstyckstillverkning i rostfritt och svart material
• MIG/MAG-svetsning utifrån ritning
• Läsa och tolka tekniska ritningar
• Tillverka komponenter från start till färdig produkt
• Kontrollera och inspektera svetsfogar för att säkerställa kvalitet
• Bidra till förbättringsarbete i produktionenProfil
För att trivas i rollen är du en flexibel och lösningsorienterad person som uppskattar varierande arbetsuppgifter. Du tar ansvar för ditt arbete, arbetar självständigt när det krävs och har samtidigt lätt för att samarbeta med andra. Du bidrar med en positiv inställning och har ett naturligt fokus på kvalitet och säkerhet i allt du gör.Kvalifikationer
• Några års erfarenhet av MIG/MAG-svetsning i rostfritt och svart material
• God förmåga att läsa och arbeta efter ritningar
• God materialkännedom
• Meriterande med svetsarprövning enligt ISO 9606-1 (metoder 141 och 135-138)
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Emma Andersson emma.andersson@ikett.com
