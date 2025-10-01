MidSale söker säljare!
MidSale Solutions AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2025-10-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MidSale Solutions AB i Jönköping
, Haninge
, Kinda
, Borås
, Mjölby
eller i hela Sverige
MidSale Consulting växer och vi söker ambitiösa personer som vill utvecklas inom försäljning och bli en del av ett av marknadens främsta säljbolag. Vi satsar stort på kvalitet, personlig utveckling och resultat - och nu letar vi efter dig som vill vara med på vår resa.
Vem vi söker:
• Tävlingsinriktad och motiverad av att nå höga mål
• God social förmåga och gillar att skapa relationer med kunder
• Självdriven och trivs med att arbeta i en resultatinriktad miljö
• Erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav
• Öppen för att lära och utvecklas - vi erbjuder en gedigen utbildning
Vad vi erbjuder:
• En spännande och utmanande karriär inom försäljning
• En professionell och stöttande arbetsmiljö med erfarna ledare och kollegor
• Konkurrenskraftig lön och ett attraktivt bonussystem
• Möjlighet att tävla om priser, från resor till den senaste tekniken
• Tydliga karriärmöjligheter och chans att avancera internt
• En grundlig utbildning i både produkt och försäljningPubliceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
• Omfattning: Heltid
• Placering: Jönköping, du utgår från vårt kontor i Jönköping
• Start: Enligt överenskommelse
Rekrytering pågår löpande - ansök redan idag
Är du redo för nästa steg i din karriär? Vi ser framemot att höra från dig!
Skicka in din ansökan via länken nedan:https://app.qwiojobs.com/#/job/MidSale-saljare-jonkoping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MidSale Solutions AB
(org.nr 559310-3657), https://midsale.se Arbetsplats
MidSale Consulting AB Jobbnummer
9535785