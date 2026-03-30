Microsoft Security Engineer till Ivers Cyber Security-
Iver Sverige AB / Säkerhetsjobb / Malmö Visa alla säkerhetsjobb i Malmö
2026-03-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iver Sverige AB i Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Karlskrona
, Borås
eller i hela Sverige
Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en Microsoft Security Engineers som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Inom Ivers Managed Service Provider finns Cybersecurity som en egen avdelning med fokus på specialiserade säkerhetstjänster.
Cybersecurity avdelningen levererar Managed Security Services och rollen som Microsoft Security Engineer tillhör enheten 8x5 Security Operations, som fungerar som en stödfunktion till vårt Security Operations Center (SOC).
Din roll på Iver Som Microsoft Security Engineer inom vår 8x5 Security Operations kommer du att spela en central roll i att utveckla och stötta våra cybersäkerhetstjänster. Du ansvarar för våra Microsoft Security-plattformar och säkerställer att de är korrekt konfigurerade, kontinuerligt förbättras och används fullt ut - både av vårt SOC och våra kunder.
Rollen kombinerar praktiskt tekniskt arbete med plattformsutveckling, processförbättringar och nära samarbete mellan team.
Exempel på arbetsuppgifter
Designa och implementera integrationer, automatiseringar och rutiner för cybersäkerhetsfunktioner
Vara plattformsansvarig för Microsofts säkerhetssvit, inklusive men inte begränsat till: Defender for Endpoint, Defender for Identity, Defender for Cloud och Microsoft Sentinel
Skapa och förbättra processer, rutiner och dokumentation
Leda eller stötta projekt
Utvärdera och implementera cybersäkerhetsverktyg
Leda eller bidra i tekniska kundprojekt
Vad gör rollen unik?
Att arbeta som Microsoft Security Engineer hos oss innebär att du får ta dig an några av våra mest komplexa och intressanta utmaningar - samtidigt som du har verkligt inflytande över hur de löses. Rollen passar dig som gillar att arbeta hands-on med teknik, gå ner på djupet och förbättra resultat för både teamet och våra kunder - utan att fastna i administration och möten. Vad erbjuder vi dig? På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas.
Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss: Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi? Vi söker dig som har flera års erfarenhet av liknande roller inom cybersäkerhet. Du är självgående, trygg i din kompetens, kommunikativ, strukturerad, ödmjuk, samarbetsinriktad och service-minded.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom flera av följande områden:
2-4 års erfarenhet inom cybersäkerhet, gärna med Microsofts säkerhetsprodukter
Djup kunskap om Microsoft Defender, Sentinel och relaterade teknologier
Erfarenhet av att operationalisera Microsofts säkerhetslösningar
Förmåga att förklara tekniska ämnen på ett tydligt sätt för olika målgrupper
Samarbetsvillig, proaktiv och bekväm med att ta ansvar
Kunskap om Microsoft-licensiering
Erfarenhet av detektionsregler, automatisering eller API-integrationer
Microsoft-certifieringar (SC-100/200/300, AZ-500) eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från SOC eller MSSP, inklusive multi-tenant-lösningar och accesshantering Placeringsort: Iver finns på 23 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från ett av våra kontor i Malmö.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser. Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag:2026.04.30
Har du frågor är du välkommen att kontakta Team Manager för 8x5 Security Operations, Gunnar Lindström på gunnar.lindstrom@iver.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7428777-1919324". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iver Sverige AB
(org.nr 556575-3042), https://karriar.iver.se
Carlsgatan 21 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Arbetsplats
Iver Jobbnummer
9826034