Microsoft Purview-specialist
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-15
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i ett viktigt arbete med att stärka informationsskyddet i en Microsoft 365-miljö där känslighetsetiketter ska bli en naturlig del av både dokumenthantering och samarbetsytor. Uppdraget passar dig som trivs i skärningspunkten mellan teknik, governance och informationssäkerhet och som vill bidra i en verksamhet med tydliga krav på struktur, spårbarhet och hållbara arbetssätt.
Du tar vid i ett pågående införande och får analysera nuläget, bedöma tidigare konfigurationer och hjälpa verksamheten vidare med en tydlig och praktiskt genomförbar målbild. Här handlar det både om att få etikettstrukturen att fungera tekniskt och om att skapa principer och riktlinjer som fungerar i vardagen för IT, informationssäkerhet och verksamheten.
Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera hands-on arbete i Purview med rådgivning och påverkan i en miljö där informationsskydd är verksamhetskritiskt.
ArbetsuppgifterDu analyserar nuläge, tidigare konfigurationer och nuvarande design för etikettstrukturen för både dokument och containrar i Teams och SharePoint.
Du tar fram förslag på väg framåt och utformar tydliga governance-principer på en praktisk och lättanvänd nivå.
Du konfigurerar känslighetsetiketter i Microsoft Purview och säkerställer att lösningen fungerar i Microsoft 365-miljön.
Du genomför tester, validering och kvalitetssäkring för att säkerställa en robust och hållbar implementation.
Du stöttar vid utrullning och hjälper till att anpassa riktlinjer utifrån verksamhetens behov.
Du delar kunskap med IT, informationssäkerhet och verksamheten genom tydlig dialog och kunskapsöverföring.
Du fungerar som tekniskt bollplank och ger löpande stöd i vidareutveckling och förvaltning.
KravDu är specialist inom Microsoft Purview Information Protection.
Du har minst tre (3) års erfarenhet av design, konfiguration, uppsättning och förvaltning av känslighetsetiketter i Microsoft 365-miljöer, inklusive Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Adobe (PDF).
Du har praktisk erfarenhet av containeretiketter för Teams och SharePoint, inklusive påverkan på samarbetsytor, åtkomst, delning och livscykel.
Du kan självständigt genomföra teknisk konfiguration, felsökning och vidareutveckling i Microsoft 365-miljö.
Du har praktisk erfarenhet från minst ett (1) genomfört uppdrag där känslighetsetiketter i Microsoft Purview har införts eller vidareutvecklats i en organisation.
Du har mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
MeriterandeErfarenhet av att koppla känslighetsetiketter till handlingstyper, processer och informationshanteringsplaner.
Erfarenhet av informationsklassning, informationssäkerhet eller informationsstyrning i statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av frågor kopplade till kryptering, extern delning, licensförutsättningar och tekniska begränsningar för känslighetsetiketter i Microsoft 365.
Erfarenhet av att kombinera arkitekturell rådgivning med framtagande av riktlinjer, utbildningsmaterial eller användarstöd kopplat till känslighetsetiketter och informationsskydd.
Erfarenhet av att arbeta i miljöer där GDPR, informationssäkerhetskrav samt offentlighets- och sekretesslagstiftning beaktas vid konfiguration och rådgivning.
Erfarenhet av strukturerad och spårbar teknisk förvaltning av konfigurationer för känslighetsetiketter i Microsoft Purview, med fokus på långsiktig hållbarhet och förvaltningsbarhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7572876-1948425".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
