Vi söker en erfaren Microsoft 365-expert som vill vara med och driva en större utrullning av Microsoft 365 hos en myndighet i Stockholm. Uppdraget innebär att ge tekniskt stöd till IT Tekniker, arbetsleda mindre team och säkerställa att införandet sker på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kommer även att bidra med dokumentation och rådgivning kring bästa praxis och inställningar som möter verksamhetens behov.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med att konfigurera Microsoft 365 och dess komponenter, dokumentera möjliga alternativ och konsekvenser på olika nivåer, samt stödja planering och uppföljning av IT Tekniker. Du kommer att arbeta i Microsoft 365 Adminportaler som Entra ID, Teams och övriga M365-tjänster, och dokumentera infrastrukturen inklusive hybridmiljöer. Tillsammans med IT Teknikerna kommer du också att diskutera och sätta upp rutiner för övervakning, support och incidenthantering, samt livscykelhantering av användarkonton och information. En viktig del av rollen är att sprida kunskap om arbetsmetoder och Microsofts molntjänster, samt att ge proaktiv rådgivning kring nya funktioner och konfigurationer.
Kravprofil Minst 3 genomförda införanden eller tekniska uppsättningar av Microsoft 365 i större organisationer
Djup teknisk kompetens i Microsoft 365 och dess ingående komponenter (t.ex. Teams, Entra ID, Exchange, SharePoint)
Erfarenhet av att arbetsleda ett mindre team av IT Tekniker
Förmåga att skriva beslutsunderlag och dokumentation på olika nivåer
Meriterande krav:
Erfarenhet av Microsoft 365-uppsättning inom offentlig sektor
Som person söker vi dig som är en kommunikativ och pedagogisk person som kan förklara komplexa tekniska lösningar på ett tydligt sätt. Du är strukturerad, planerar och prioriterar arbetet effektivt och är proaktiv i att identifiera förbättringsmöjligheter. Du kan stötta och arbetsleda tekniker, sprida kunskap och bidra till att teamet och verksamheten utvecklas.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Hoppas att du vill vara en del av vår fortsatta tillväxt!
