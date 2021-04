Microsoft 365 konsult - Visma Software AB - Datajobb i Stockholm

Visma Software AB / Datajobb / Stockholm2021-04-06Visma erbjuder programvara och tjänster som förenklar, digitaliserar och effektiviserar affärsprocesser inom privat och offentlig sektor. Koncernen verkar i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa. Med fler än 11 000 anställda, 1 000 000 kundavtal och en omsättning på 1 526 miljoner euro under 2019 är koncernen ett av de ledande programvaruföretagen i Europa. Besök Visma.seLäs mer om vårt Privacy Statement här: https://www.visma.com/privacy/. Nu söker vår Microsoft gruppering dig som jobbat tekniskt med Microsoft 365 och har insett hur förbaskat kul det är att förenkla olika människors vardag. Hos oss blir du en del av ett tight team som har förmånen att växla mellan att sitta inhouse och vara ute hos olika kunder i projekt. Kul och varierande!Vad kommer du att göra? Du får möjlighet att jobba tekniknära och vara delaktig i olika tekniska lösningar och samtidigt kommer du att ha backup av våra grymma utvecklare. Du kommer bland annat arbeta med kravställning, workshops, kundimplementationer, rådgivning och utbildning. Du har möjlighet att arbeta med riktigt spännande projekt med stor frihet och varierande arbetsuppgifter.De som glatt tar emot resultatet av ditt magiska hantverk finns både inom privat och offentlig sektor.Vem är du? Vi tror att du har hittat ditt kall i verksamhetsorienterad Microsoft 365 konsult. Vi ser att du arbetat som konsult inom Microsoft plattformen under flera år och med Microsoft 365 i minst 3 år. Med den konsultkompetens du samlat på dig under några år kan du med enkelhet bygga goda kundrelationer och är grym på att förstå kundens behov för att blixtsnabbt omvandla dem till tekniska lösningar. För att få en flygande start som konsult hos oss tror vi att du har bra koll på följande:Behärskar svenska språket flytande i tal och i skriftTeknisk kompetens inom Microsoft 365 som plattform, SharePoint Online, Teams, OneDrive, Azure etc.Har kunskap om hur du på bästa sätt hjälper en organisation att skapa en bra verksamhetslösning med Microsoft 365 som plattform.Erfarenhet inom RPA, Power Plattform är ett plusErfarenhet av SharePoint on-premise är en fördel, men inget kravExtra plus i kanten om du har någon certifiering inom Microsoft eller SharePoint och dessutom har koll på infrastruktur och driftDet är viktigt att du är självständig och kan stå på egna ben hos kund samt i projekt där du hjälper till med konfiguration och tekniskt stöd. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad, redo att rycka in och hjälpa där det behövs. Dina arbetsuppgifter kommer vara i kundprojekt, stora som små, både att införa lösningar hos kund samt agera som tekniskt stöd till vår Microsoft gruppering. Det är viktigt att du brinner för ny teknik, är nyfiken och följer med i all utveckling som sker inom Microsoft plattformen.2021-04-06Låter rollen som Microsoft 365 konsult intressant? Skicka då CV och gärna några rader där du berättar varför du ser dig själv hos oss på Visma Consulting! Vi arbetar med löpande urval och hoppas att vi hittar denna stjärna innan sista ansökningsdag 30 april. Har du frågor om tjänsten kontakta Hossein Nikdel på hossein.nikdel@visma.com . Välkommen med din ansökan!Vilka är vi på Visma Consulting? Vi består av några självständiga, entreprenöriella bolag inom den framgångsrika Vismakoncernen. Vi tror på digitaliseringens kraft att utveckla samhället - då blir det både roligare och mer effektivt. Med våra grymma IT-talanger, molnlösningar och härliga kunder gör vi just det! Vi står stadigt på marknaden, med samhällskritiska och verksamhetskritiska tjänster och lösningar som vi helt från scratch utvecklar, levererar och förvaltar. Vi erbjuder även marknadsledande tredjepartsprodukter som vi anpassar och implementerar hos våra kunder.Vi är totalt ca 260 glada kollegor som sitter utspridda från nordliga Skellefteå, Sundsvall och Umeå till söderns Malmö, och däremellan Gävle, Uppsala, Stockholm, Göteborg och Kristianstad. De flesta av oss jobbar med någon form av systemutveckling medan andra jobbar i verksamhetsnära roller eller med uppgiften att nå ut på marknaden - bli en av oss!Kika gärna in på vår karriärsida för att läsa mer om hur livet på Visma kan se ut!Varaktighet, arbetstidDag TillsvidareDiskuteras under rekryteringsprocessenSista dag att ansöka är 2021-04-30Visma Software AB5672262