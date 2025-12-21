Metodutvecklare
2025-12-21
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Vill du arbeta med metodutveckling inom området våld i nära relation och utifrån nya socialtjänstlagen? Välkommen till oss på område stöd och skydd!
Område stöd och skydd ingår i avdelningen för socialt stöd och består av verksamheter som erbjuder stöd och skydd till barn och vuxna som på olika sätt lever i utsatthet.
På området finns fyra verksamheter som har olika inriktningar men där målgrupperna tangerar varandra. Områdets olika verksamheter är:
• Barnahus Stockholm - en samverkansmodell mellan socialtjänst, polis, åklagare, barn och ungdomspsykiatri samt barnmedicin för barn utsatta för brott i form av våld eller övergrepp.
• Kriscentrum skyddat boende - en dygnet runt verksamhet för våldsutsatta kvinnor och barn samt kvinnor och män utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
• Origo - ett länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtyck som erbjuder stöd till unga och utbildning och konsultation till yrkesverksamma.
• Eurenii Minne - en dygnet runt verksamhet för familjer, barn och ungdomar som erbjuder akuta placeringar, utredningar och föräldrastöd.
Från och med den 1 juli 2026 kommer område stöd och skydd att utökas med Stockholms stads Relationsvåldcentrum (RVC) som bland annat arbetar med samtalsbehandling individuellt och i grupp för våldsutsatta och våldsutövare. Utifrån uppdraget att centralisera RVC och uppnå en ökad likställighet samt utifrån nya socialtjänstlagen där RVC bland annat kommer erbjuda insatser utan individuell behovsprövning, kommer metodutveckling och utveckling av arbetssätt att vara i fokus under nästa år.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjligheten att jobba i en spännande verksamhet med flera intressanta områden. Vi växer och blir större genom tillkomsten av RVC och söker dig som vill arbeta som metodutvecklare och vara med och bidra till vår fortsatta utveckling inom området våld i nära relation.
Vi har kontor i Farsta, men mycket arbete kommer att ske ute i verksamheterna som är utspridda över staden. Det kommer också finnas möjlighet till distansarbete om arbetsuppgifterna tillåter.
För att ge dig bästa möjliga förutsättningar erbjuder vi en grundlig introduktion och attraktiva anställningsvillkor, tjänstepension, friskvårdsbidrag på 3000 kr och möjlighet till semesterväxling.
Din roll
Som metodutvecklare är din huvudsakliga arbetsuppgift att bistå områdeschef och enhetschefer i metodutveckling och utveckling av arbetssätt, främst inom området våld i nära relation. Det är ett brett uppdrag med varierande arbetsuppgifter, exempelvis dessa:
• Utveckling av arbetssätt, metoder och uppföljning, inledningsvis främst inom RVC:s verksamhet
• Omvärldsbevakning och bevakning av trender inom området
• Vara behjälplig i verksamhetsplanering, utvecklingsarbete och budgetuppdrag
• Samordna metodutvecklingsfrågor, anordna workshops och utvecklingsdagar
• Arbeta med processer och rutiner inom ramen för kvalitetsutveckling
• Administrativa arbetsuppgifter utifrån behov
Du ingår i ledningsgruppen som för närvarande består av en områdeschef, fem enhetschefer och en utvecklingssekreterare. Du rapporterar direkt till områdeschef och kommer ha ett nära samarbete med områdets utvecklingssekreterare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med personer utsatta för och som utövar våld i nära relation samt barn som upplevt våld
• Erfarenhet av utredningsarbete och/eller behandlingsarbete inom kommunal verksamhet, företrädesvis våld i nära relation
• Aktuell erfarenhet av lagar och riktlinjer som styr verksamheten
• Goda kunskaper i MS Office (Word, Powerpiont och Excel)
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket och god förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av metodutveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning
• Erfarenhet av projektledning eller erfarenhet av roll i ledande befattning
• Erfarenhet av flera av område stöd och skydds övriga verksamhetsområden
Som person ser vi att du är självständig, strukturerad och ordningsam. Du tar stort ansvar för att driva ditt arbete framåt och kan planera och prioritera arbetet så att du levererar i tid och med hög kvalitet. Vidare har du förmåga att initiera och driva utvecklingsfrågor såväl enskilt som tillsammans med andra. Då rollen innehåller många kontaktytor är det viktigt att du är en kommunikativ person som har lätt att skapa goda relationer. Vi vill att du är noggrann och kvalitetsmedveten med god analytisk förmåga.
Då arbetet är varierat behöver du ha en hög grad av flexibilitet och kunna anpassa dig efter behov. För att lyckas i rollen ser vi att du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och trivs med att ha många olika kontaktytor och samarbetsformer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
