Metodstöd - Addilon Professionals AB - Datajobb i Stockholm

Addilon Professionals AB / Datajobb / Stockholm2021-07-06Addilon Professionals erbjuder specialistkompetens inom områdena Logistik, Teknik, Försäljning, Inköp och Ekonomi. Vi hittar rätt kompetens till våra kunders temporära kompetensbehov och bidrar till att våra kunder fullt ut kan fokusera på sin kärnverksamhet.Genom vår kunskap om kandidatmarknaden, passion för kundens affärer och smart arbete identifierar och attraherar vi stjärnorna i svenskt näringsliv.Vi drivs av att skapa förutsättningar för våra kunder att nå långsiktig tillväxt genom högpresterande individer. Merparten av våra uppdrag kommer från långvariga kunder och deras rekommendationer.Vårt breda kontaktnät och vår researchkapacitet ger oss möjligheten att leverera toppkandidater i varje uppdrag.Läs mer om oss på www.addilon.seFör kunds räkning söker vi dig som vill arbeta som underkonsult i detta uppdrag.UppdragsbeskrivningIt-avdelningens enhet Medborgarkontakt och myndighetsgemensamma system (MOMS) har kommit en bit på väg i sin agila transformeringsresa och har idag behovet att ta arbetet med de tillämpningar som har införts till nästa nivå, för att kunna uppnå den leveransförmågan och effektivitet som önskas inom enheten.Enheten har behov av en coachande agil coach som kan fortsätta införa de praktiska agila tillämpningar i utvecklingsteamen tillsammans med Scrum Masters men också kring bland annat konceptet team of teams, agilt ledarskap och på det sättet effektivisera leveranser som sträcker sig över flera team. Som agil coach är du mycket strukturerad, har ett långsiktigt förbättringstänk och du är en uthållig genomförare (inte enbart en "uppstartare"). Du är en väldigt god kommunikatör och bra på att få med dig människor. Du är erfaren kring att konkret mäta och kontinuerligt följa upp förändrings- och förbättringsinitiativ och dess effekter samt att kommunicera varför förändringarna behöver genomföras och vad de ger för nytta till team, produktägare och ledningsgrupperUppdragsformaliaUppdragsperiod: 210816-220603Omfattning: 80%Ort: StockholmDistansarbete: 0%Senioritetsnivå: Senior2021-07-06Minst 36 månaders praktisk erfarenhet från agil coach rollMinst 60 månaders praktisk erfarenhet från Scrum,Minst 36 månaders erfarenhet från andra agila ramverk exempelvis Kanban, Lean Software Development, DSDM, devOps, SAFe etc.Minst 36 månaders erfarenhet från agila verktyg såsom Jira, ConfluenceMinst 12 månaders sammanlagd dokumenterad erfarenhet som scrum master med praktisk erfarenhet från att facilitera agila ceremonier såsom sprintplaneringsmöte, dagliga stand-ups, demo etc.Minst 12 månaders erfarenhet från att leda ett systemutvecklingsteam som tillämpar agil utveckling och agil testautomation samt exploratory testing etc.Minst 12 månaders praktisk erfarenhet från att ha coachat agila produktägare och verksamhetspartners kring produktvisioner, agila krav, verksamhetsstrategier leverera verksamhetsnytta etc.Svenska - avancerad i tal och skriftSäkerhetsprövadNödvändiga färdigheterMetodstödPersonlig egenskaperAnalytiskDrivenKommunikativVi samarbetar med Addilon i detta uppdrag. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Frågor om tjänsten besvaras för dig som går vidare till intervju.För att arbeta som konsult hos oss krävs det att du:delar våra värderingarär etablerad i ditt yrkehar erfarenhet från olika roller och olika branscherhar relevant erfarenhet för uppdragenhar ett eget företag (aktiebolag)Sista dag att ansöka är 2021-07-26Addilon Professionals AB5850508