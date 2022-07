Metodhandledare till Psykiatrin Sydväst!

Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg

2022-08-01



Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning.Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla.Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Som metodhandledare kommer du att arbeta med två boenden; Klåva Gårdsväg, ett boende med inriktning dubbeldiagnoser och Grevegårdsvägen, ett boende med inriktning psykiatri. Tillsammans med dina två kollegor kommer du att jobba gentemot ca 30 medarbetare som arbetar som stödpedagoger och stödassistenter. Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet som kräver initiativförmåga, struktur och tålamod. Vi erbjuder en stimulerande och ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka och utforma arbetet tillsammans med dina kollegor och enhetschef.Metodhandledaren har ett övergripande ansvar när det gäller det pedagogiska arbetet, så som dokumentation och metodhandledning. Metodhandledaren skall vara en förebild för personalen i det pedagogiska arbetet gällande brukaren och arbetets främsta uppgift är att lära ut och förmedla kunskap. I ditt arbete ska du se till att utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheten utifrån erfarenhet, teoretisk kompetens samt evidensbaserad kunskap. Du kommer ansvara för att återkommande ha uppföljningar och utvärderingar av bemötande, förhållningssätt, insatser och arbetsmetoder. Arbetet har ett fokus på förbättring, förändring samt utveckling och tillsammans med kollegor sker diskussion och reflektion över sig själv i relation till hyresgäster, anhöriga och medarbetare.Arbetet innebär att du tillsammans med dina två kollegor upprättar arbetsmetoder i samverkan med andra aktörer som är relevanta utifrån hyresgästens behov. Du kommer arbeta fram individanpassade lösningar samt kognitiva hjälpmedel, som leder till en ökad trygghet, självständighet, medbestämmande och självbestämmande för den boende. Metodhandledaren arbetar även aktivt med den sociala dokumentationen och analyserar avvikelser i Treserva. Det innefattar även uppföljning och handledning på vilket sätt dokumentationen sker lagenligt, etiskt och moraliskt.Metodhandledaren skall bidra till att stärka samarbetsformerna mellan olika verksamheter inom funktionshinder, främst mellan särskilda boenden och sysselsättning. I uppdraget ingår även att arbeta gränsöverskridande både internt och externt för att försäkra att hyresgästerna får god omvårdnad, stöd och service. Exempel på extern samverkan kan vara sjukvård, försäkringskassa eller andra typer av myndigheter. Metodhandledaren har även övergripande ansvar över arbetspassblad samt att se över dagens insatser i verksamheten.För tjänsten krävs att du har en treårig högskoleutbildning med social inriktning som rekryterande chef bedömer lämplig. Du har gedigen erfarenhet från utförarverksamhet och goda kunskaper om funktionsnedsättningar samt erfarenheter från olika metoder i arbetet med personer med funktionsnedsättning. Eftersom du kommer arbeta aktivt med social dokumentation och schemaplanering har du goda kunskaper om de lagar som styr verksamheten.Du har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsutvecklande uppdrag samt planerera och implementera på enhetsnivå. Ditt arbetssätt är strukturerat och du har förmågan att planera arbetspassblad utifrån verksamhetens behov. Det krävs även att du har formell kompetens att följa upp och utvärdera hur respektive arbetsmetod/ förhållningsätt gett effekt.Har du arbetat med att stödja stödpedagoger i deras pedagogiskt vägledande uppdrag och/eller tidigare arbetat som arbetsledare eller metodutvecklare är det meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom rättspsykiatrin/ neuropsykiatrin.Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du är bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.ÖVRIGTUrval påbörjas under ansökningstiden.I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Urval påbörjas under ansökningstiden.I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Intervjuer för denna tjänst kan komma att hållas digitalt.Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid. 