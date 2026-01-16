Metodansvarig
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Organisationsutvecklarjobb / Karlstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Karlstad
2026-01-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i Karlstad
, Göteborg
, Stockholm
, Malmö
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en unik myndighet med uppdrag att forma framtidens totalförsvar? Då har du kommit rätt!
Sammanlagt är vi ca 65 kollegor inom avdelningen som arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål, där vi tar ansvar både för vårt eget arbete och för varandra.
Med fokus på kvalitet i allt vi gör, bygger vi en arbetsmiljö där alla får växa och bidra. Vi har en kamratlig känsla och en stor lojalitet mot varandra.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som metodansvarig är din huvudsakliga arbetsuppgift att bistå avdelningschef och enhetschefer i metodutveckling och uppföljning av myndighetsutövning enligt lagen om totalförsvarsplikt. Det är ett brett uppdrag med varierande arbetsuppgifter, exempelvis:
- Utveckling av processer, metoder och uppföljning, inom avdelningens verksamhet
- Omvärldsbevakning
- Vara behjälplig i verksamhetsplanering, utvecklingsarbete och uppföljning
- Samordna metodutvecklingsfrågor samt utbilda och informera inom sakområdet
Du är avdelningens kontaktperson i det löpande arbetet med processer och rutiner när utveckling sker inom verksamheten och kan därför också innehålla andra administrativa arbetsuppgifter.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp som för närvarande består av en avdelningschef och fyra enhetschefer. Du rapporterar direkt till avdelningschef och kommer ha ett nära samarbete med myndighetens chefsjurist.Kvalifikationer
Arbetsuppgifterna kräver att du har
- universitets- eller högskoleutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning
- har arbetat med och har god kunskap av myndighetsutövning med stöd av lag om totalförsvarsplikt
- har arbetat med myndighetsutövning gentemot enskilda individer, gärna inom statlig myndighet
- har erfarenhet av att utveckla metoder, processer och rutiner.
Du bör också ha erfarenhet av projekt med inriktning verksamhetsutveckling och kunna omvandla utvecklingsbehov till systemkrav med god systemförståelse.
Du har en god förmåga att utrycka dig i skrift på svenska, på ett korrekt, klart och målgruppsanpassat sätt. God förmåga i engelska är meriterande.
Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. En stor del av jobbet handlar om lagstiftning kring totalförsvarsplikt vilken kräver en regelmedvetenhet och förmåga att bedöma utifrån ett helhetsperspektiv ner till detaljer i olika processer. Du samarbetar med flera olika yrkesroller, internt och externt, och du kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till olika mottagare.
Du är själv i rollen och behöver vara självgående och ha förmågan att strukturera upp och driva dina processer framåt. För att lyckas i jobbet krävs personlig mognad, trygghet och självinsikt.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare men kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder.
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Individuell lönesättning efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2026/0164". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771) Kontakt
Bengt Forssten 0101902532 Jobbnummer
9689910