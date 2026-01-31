Metallmontör Åstorp

Jobbpunkten AB / Montörsjobb / Åstorp
2026-01-31


VI REKRYTERAR!
Jobbpunkten AB har fått fortsatt förtroende att genomföra rekrytering åt en arbetsgivare med verksamhet i Åstorp.
Vi söker metallmontörer till uppdrag hos en av våra samarbetspartners i Åstorp. Arbetet sker i industrimiljö och kräver noggrannhet, ansvarstagande och teknisk förståelse.

Publiceringsdatum
2026-01-31

Dina arbetsuppgifter
Montering av metallkomponenter
Arbete enligt ritningar och instruktioner
Kvalitetskontroller och enklare justeringar

Kravprofil för detta jobb
Ansvarstagande och lyhördhet
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet av industri- eller monteringsarbete

Är du intresserad av denna lediga tjänst eller känner någon som letar efter jobb inom metallindustrin?
Välkommen till vår rekryteringsträff med snabbintervjuer på plats!
6 februari 2026
10:00-14:00
Södergatan 39 Helsingborg Gatuplan
Ta med ditt utskrivna Cv !

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobb@jobbpunkten.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Metallmontör Åstorp".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobbpunkten AB (org.nr 559073-9032)
265 34  ÅSTORP

Jobbnummer
9715594

