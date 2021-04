Meriterande sommarjobb inom bilbranschen! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Biomedicinjobb i Nyköping

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Biomedicinjobb / Nyköping2021-04-14Är du student och vill jobba heltid under sommaren? Är du en positiv och noggrann person som gillar att jobba med kundbemötande? Söker du ett spännande jobb inom bilbranschen? Läs mer och sök tjänsten idag!Vi söker nu dig som vill ha ett sommarjobb som assisterande bilglastekniker på Ryds Bilglas i Nyköping. Ryds Bilglas är stolta över deras kompetenta och engagerade medarbetare och hoppas att just du vill vara en del av det teamet. Dom har kollektivavtal och trygga anställningsvillkor med bra förmåner men tror framförallt att du kommer uppskatta det varierande arbetet och deras härliga kollegor.I dina arbetsuppgifter ingår att:Assistera vid bilglasbyteVara ett gott och representativt föredöme internt och externtTa emot glas-leveranserUtföra underhåll av utrustning2021-04-14Till verksamheten i Nyköping söker vi dig som kan arbeta heltid med uppstart torsdag v.24 tom. vecka 32. StudentConsulting arbetar med uppdraget som en rekrytering där vi hjälper Ryds Bilglas att hitta rätt kandidat som sedan blir anställd direkt av företaget.För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har ett B-körkort för manuell bil och att du kan prata och skriva obehindrat på svenska. Du behöver även vara fysisk uthållig. Det är viktigt att du är serviceinriktad, noggrann och positiv. Du är Ryds Bilglas ambassadör utåt och målsättningen är att alltid se till kundens bästa och att hålla en god servicenivå. Du är en problemlösare som ser till att kunderna är glada och nöjda när de lämnar verkstaden samtidigt som du bidrar med en god stämning bland kollegorna.Vi gör löpande urval och intervjuer och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, så vänta inte med din ansökan utan sök redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Studentconsulting Sweden AB (Publ)5692269