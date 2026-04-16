Mekanisk montör
Wikan Personal AB / Montörsjobb / Eslöv
2026-04-16
Vi söker nu en mekanisk montör till ett företag i Eslövs-trakten.Publiceringsdatum2026-04-16Om företagetArbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av montering av kundanpassade, eller standardiserade, entreprenadmaskiner. Arbetet är väldigt omväxlande och du har möjlighet att följa flertalet projekt och prototyper, från idé till färdig maskin.
Tjänsten är förlagd till dagtid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har ett gediget maskin-intresse. Du har erfarenhet av att jobba med maskiner och montering, gärna med tyngre fordon. Har du kunskap inom hydraulik, el och mekanik är det en stor merit.
Du är en person som är ansvarsfull, noggrann och har ett stort kvalitetstänk. Du är allmänt händig och gillar utmaningar och problemlösning.
Information och kontakt
Vid frågor kring tjänsten, kontakta Sebastian Siversson 0721-83 99 83.
Tillträde enl överenskommelse.
Skicka gärna din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande urval.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Torget 6 (visa karta
)
273 30 TOMELILLA Arbetsplats
Wikan Personal Kontakt
Sebastian Siversson 0417-779983 Jobbnummer
9858807