Mekanisk konstruktör
2025-12-10
Är du aktiv eller junior inom mekanisk konstruktion? Då kan det vara just dig vi söker till vår avdelning.
Här får du möjligheten att både utveckla framtidens fordon och dig själv.
Välkommen till en världsledande koncern som befinner sig i teknikens absoluta framkant.
Vi ser fram emot din ansökan!
Din framtida utmaning
Till vår enhet Vehicle Design söker vi nu mekanisk konstruktör inom området Standard Vehicle Varianter inredning och utrustning. Vechicle Design består i dag av ca 150 personer ( anställda och konsulter ) varav standard Vechicle består av 45 personer som jobbar med mekanisk konstruktion.
I rollen som mekanisk konstruktör kommer du att erbjudas varierade arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med bl a:
- Idégenerering
- Utveckling av koncept
- Vidareutveckling befintlig produkt
- Konstruktion i Catia
- Material och komponentval
- Enklare hållfasthetsberäkningar
- Ritningsframtagning
- Dokumentation
Om gruppen
Vehicle Design har konstruktionsansvar för följande axplock av områden för samtliga BAE Systems Hägglunds produkter;
- Utvändiga stuvningslådor
- Vapenförvaring
- Ammunitions förvaring
- Fästelement
- Stolar
- Invändig och utvändig förvaring
- Textilier
- m.fl.
Rapportering sker till respektive gruppchef inom enheten.
Den du är
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som ingenjör eller annan adekvat utbildning. Erfarenhet av mekanisk konstruktion samt vana vid 3D-modelleringsverktyg är meriterande men vi ser gärna även sökande som nyligen tagit sin examen. Då vi är en internationell koncern behöver du har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Som person värdesätter vi att du har ett genuint teknikintresse, är utåtriktad och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta, är lyhörd och har hög servicenivå. Du bör vara uppfinningsrik och vi ser gärna att du är van vid att söka information.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Jimmy Blixt, 072 - 704 87 52 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson 070 - 842 23 35.
Vi har begränsad tillgänglighet under V 52 - V 1. Skicka gärna ett sms så återkommer vi.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång, så ansök gärna så snart du kan. Sista ansökningsdag den 11 januari.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
