Mekanikkonstruktör turbinkomponenter
Siemens Energy AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-01-20
En ögonblicksbild av din dag
Som mekanikkonstruktör får du en central roll i utvecklingen av kritiska turbinkomponenter såsom heta turbinskovlar, ledskenor och roterande delar. Du arbetar med hela konstruktionskedjan - från konceptframtagning och tekniska val till detaljkonstruktion och implementering i färdig produkt. I arbetet tar du fram avancerade CAD-modeller och ritningar, agerar tekniskt stöd mot inköp och externa leverantörer samt ansvarar för tekniska utredningar kopplade till felrapporter från serviceverksamheten. Rollen ger dig möjlighet att fördjupa din tekniska kompetens, ta ökat ansvar och bidra till utvecklingen av innovativa lösningar som driver prestanda och tillförlitlighet i framtidens turbiner.
Hur du kommer att påverka
* Dokumentera designlösningar genom 3D CAD-modeller, ritningar och tekniska specifikationer.
* Fungera som teknisk kontakt mot vår serviceavdelning, leverantörer och vår verkstad.
* Delta i utvecklingen av designlösningar tillsammans med andra discipliner.
* Utföra eller delta i fel- och orsaksutredningar.
* Möjlighet att leda mindre projekt eller delprojekt för nya och befintliga turbinprodukter.
* Kontinuerligt förbättra metoder och processer som en del av ditt dagliga arbete.
Vad du medför
* Du är en nyfiken och driven individ som älskar att lära dig nya saker.
* Du har en civilingenjörsexamen i maskinteknik eller motsvarande.
* Du behärskar både engelska och svenska flytande, både muntligt och skriftligt.
* Du värdesätter samarbete och teamwork.
* Erfarenhet av 3D CAD och teknisk ritningsframtagning är meriterande.
Om teamet
Vårt team består av cirka 50 personer, inklusive 16 ingenjörer som fokuserar på design av turbinskovlar, ledskenor och rotordelar. Turbingruppen är en central del av komponentorganisationen inom gasturbinutveckling, och vi ansvarar för att designa och utveckla turbinkomponenter för våra gasturbiner, inklusive SGT-600, -700, -750 och SGT-800. Tillsammans arbetar vi för att skapa effektiva och hållbara lösningar.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter. Publiceringsdatum2026-01-20Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 280908 senast 2026-02-02
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Andreas Egedal på andreas.egedal@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sangrud på johanna.sangrud@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
