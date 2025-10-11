Mekanikkonstruktör till Väderstad!
På Väderstad, en ledande aktör inom jordbruksmaskiner sedan 1962, driver de innovation för effektiv och hållbar växtproduktion. På väderstad värnar de om kvalitet och miljö, och söker dig som vill bidra till att utveckla framtidens lantbruksutrustning i en praktisk och engagerande miljö.
OM TJÄNSTEN
Väderstad är ett svenskt företag som specialiserar sig på tillverkning av jordbruksmaskiner, såsom såmaskiner, harvar och precisionssåmaskiner. Företaget grundades 1962 och har sedan dess vuxit till att bli en ledande aktör inom jordbruksmaskiner för effektiv och hållbar växtproduktion. Med fokus på innovation, kvalitet och hållbarhet utvecklar Väderstad lösningar som förbättrar produktiviteten i jordbruket samtidigt som de värnar om miljön.
Som Mekanikkonstruktör på Väderstad kommer du att vara en nyckelperson i deras team, där du arbetar med mekaniska konstruktioner för bärande struktur och såsystem. Du ansvarar för att konstruera nya artiklar och system samt hantera den administrativa processen kring förändringar. Du kommer att arbeta nära slutkunden och vara involverad i hela produktutvecklingscykeln, från design till praktisk provning i fält. Väderstad erbjuder en unik möjlighet att vara med och utveckla produkter från idé till färdig maskin. Hos Väderstad får du bygga, testa och se resultatet av ditt arbete i praktiken, nära slutkunden. En roll med stor inverkan och möjlighet till personlig utveckling i en innovativ miljö.
Du erbjuds
• En spännande roll på ett växande och globalt bolag.
• En chans till professionell utveckling tillsammans med engagerade, kompetenta och trevliga kollegor.
Detta är ett hyrköps-upplägg med inledande anställnings hos Academic Work innan en överrekrytering till Väderstad äger rum.
Dina arbetsuppgifter
• Framtagning av artiklar och system inom bärande struktur och luftsystem i CAD (CREO och Windchill).
• Skapande av ritningar för mekaniska konstruktioner.
• Administrativ hantering inom förändringsprocesser och kommunikation med intressenter.
• Aktivt deltagande i prototyputveckling och byggnation.
• Utförande av provning och testning, både i rigg och fält.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en utbildning som maskiningenjör, Civil- eller högskoleingenjör.
• Har minst 1-2 års arbetslivserfarenhet inom mekanikkonstruktion.
• Har goda kunskaper i CAD-system.
• Är flytande i svenska och engelska, i tal och skrift. Detta krävs för interna och externa samarbeten.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av plastkonstruktion och/eller Hållfasthetsberäkningar (FEM) .
• Erfarenhet av CAD-verktyget Creo och Windchill.
• Lantbruksbakgrund eller erfarenhet från jordbrukssektorn.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Kommunikativ
